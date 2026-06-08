 Luis Fernando Tena habla tras la derrota de Guatemala
Deportes

Luis Fernando Tena habla tras la derrota de Guatemala ante Ecuador

"No me preocupa porque son fallas que se pueden corregir", aseguró Luis Fernando Tena, quien respaldó a sus porteros y destacó el crecimiento de los jóvenes seleccionados.

Compartir:
Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala - FFG
Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala / FOTO: FFG
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Selección Nacional de Guatemala cerró su participación en la Fecha FIFA de junio con un saldo negativo luego de sufrir derrotas ante República Checa y Ecuador. Más allá de los resultados, los encuentros estuvieron marcados por errores puntuales de los guardametas Luis Morán y Nicholas Hagen, situaciones que generaron análisis y debate de cara a los próximos compromisos de la Azul y Blanco.

Tras la caída frente al combinado ecuatoriano, el técnico Luis Fernando Tena se refirió a las equivocaciones de sus porteros y dejó claro que no representan una preocupación mayor para el cuerpo técnico. El estratega mexicano consideró que se trata de aspectos corregibles dentro del proceso de crecimiento del equipo y resaltó que ambos arqueros tuvieron actuaciones positivas más allá de las jugadas desafortunadas.

Ten habla tras una nueva derrota de Guatemala

"No me preocupa porque son fallas que se pueden corregir, Luis Morán cometió un error ante República Checa, que además es de todos no solo es de él. Nicho también tuvo mala suerte, pero había hecho un buen trabajo jugando bien su área, lamentablemente su despeje le cayó justo a un rival que tuvo buena pegada", declaró Tena. Además, agregó: "No me preocupa, me preocupa que hagan los partidos correctos, como deben y como se les dice, pero son cosas que se pueden corregir para más adelante".

El seleccionador también recordó que las fallas de los guardametas no son un hecho aislado, ya que durante el amistoso disputado ante Argelia en marzo, Kenderson Navarro tuvo intervenciones desafortunadas que terminaron influyendo en el marcador. Sin embargo, el entrenador mantiene la confianza en el trabajo de sus arqueros y considera que estos episodios forman parte del aprendizaje competitivo al más alto nivel.

Por otra parte, Tena valoró de forma positiva la participación de los futbolistas jóvenes que tuvieron minutos durante esta doble jornada internacional. El técnico destacó especialmente el desempeño de Marcelo Hernández al afirmar: "Creo que fue muy positivo, sobre todo lo de Marcelo (Hernández), que hizo dos partidos muy correctos. Son partidos muy difíciles, es muy difícil que un jugador luzca. No valoramos el esfuerzo que hace y la manera en que cuida la pelota y la personalidad con la que se muestra". Asimismo, elogió el crecimiento de otros talentos como Matt Evans, Olger Escobar y Quimi Ordóñez, señalando que "es lo importante que vamos refrescando la baraja", una muestra de que Guatemala continúa ampliando sus opciones de cara a los retos que se aproximan.

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 | LaTri

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 / LaTri

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 | FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 / FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 | FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 / FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 | FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 / FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 | FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 / FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 | FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 / FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 | FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 / FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 | FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 / FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 | FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 / FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 | FFG

Partido amistoso entre Ecuador y Guatemala - Junio 2026 / FFG

En Portada

Huehuetenango: Suspenden clases por incendio en subestación del INDEt
Nacionales

Huehuetenango: Suspenden clases por incendio en subestación del INDE

06:28 AM, Jun 08
Capturan a alias La Brava, presunta integrante del Barrio 18 con 13 órdenes de captura vigentest
Nacionales

Capturan a alias "La Brava", presunta integrante del Barrio 18 con 13 órdenes de captura vigentes

06:59 AM, Jun 08
Terremoto sacude Filipinas y activa alertas de tsunami en el Pacíficot
Internacionales

Terremoto sacude Filipinas y activa alertas de tsunami en el Pacífico

06:39 PM, Jun 07
Luis Fernando Tena habla tras la derrota de Guatemala ante Ecuadort
Deportes

Luis Fernando Tena habla tras la derrota de Guatemala ante Ecuador

09:35 AM, Jun 08
¿Acertarán de nuevo? Simulación de EA Sports FC predice al campeón del Mundial 2026 t
Deportes

¿Acertarán de nuevo? Simulación de EA Sports FC predice al campeón del Mundial 2026

08:04 AM, Jun 08

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesReal MadridFIFAMinisterio PúblicoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar