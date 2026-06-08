Luis Fernando Tena habla tras la derrota de Guatemala

La Selección Nacional de Guatemala cerró su participación en la Fecha FIFA de junio con un saldo negativo luego de sufrir derrotas ante República Checa y Ecuador. Más allá de los resultados, los encuentros estuvieron marcados por errores puntuales de los guardametas Luis Morán y Nicholas Hagen, situaciones que generaron análisis y debate de cara a los próximos compromisos de la Azul y Blanco.
Tras la caída frente al combinado ecuatoriano, el técnico Luis Fernando Tena se refirió a las equivocaciones de sus porteros y dejó claro que no representan una preocupación mayor para el cuerpo técnico. El estratega mexicano consideró que se trata de aspectos corregibles dentro del proceso de crecimiento del equipo y resaltó que ambos arqueros tuvieron actuaciones positivas más allá de las jugadas desafortunadas.
Ten habla tras una nueva derrota de Guatemala
"No me preocupa porque son fallas que se pueden corregir, Luis Morán cometió un error ante República Checa, que además es de todos no solo es de él. Nicho también tuvo mala suerte, pero había hecho un buen trabajo jugando bien su área, lamentablemente su despeje le cayó justo a un rival que tuvo buena pegada", declaró Tena. Además, agregó: "No me preocupa, me preocupa que hagan los partidos correctos, como deben y como se les dice, pero son cosas que se pueden corregir para más adelante".
El seleccionador también recordó que las fallas de los guardametas no son un hecho aislado, ya que durante el amistoso disputado ante Argelia en marzo, Kenderson Navarro tuvo intervenciones desafortunadas que terminaron influyendo en el marcador. Sin embargo, el entrenador mantiene la confianza en el trabajo de sus arqueros y considera que estos episodios forman parte del aprendizaje competitivo al más alto nivel.
Por otra parte, Tena valoró de forma positiva la participación de los futbolistas jóvenes que tuvieron minutos durante esta doble jornada internacional. El técnico destacó especialmente el desempeño de Marcelo Hernández al afirmar: "Creo que fue muy positivo, sobre todo lo de Marcelo (Hernández), que hizo dos partidos muy correctos. Son partidos muy difíciles, es muy difícil que un jugador luzca. No valoramos el esfuerzo que hace y la manera en que cuida la pelota y la personalidad con la que se muestra". Asimismo, elogió el crecimiento de otros talentos como Matt Evans, Olger Escobar y Quimi Ordóñez, señalando que "es lo importante que vamos refrescando la baraja", una muestra de que Guatemala continúa ampliando sus opciones de cara a los retos que se aproximan.