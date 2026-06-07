 Terremoto de magnitud 8.2 sacude Filipinas
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Terremoto de magnitud 8.2 sacude Filipinas y activa alertas de tsunami en el Pacífico

Terremoto de gran intensidad en Filipinas provoca alertas de tsunami.

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Terremoto Filipinas, Redes sociales.
Terremoto Filipinas / FOTO: Redes sociales.
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Un fuerte terremoto de magnitud preliminar 8.2 sacudió este domingo a Filipinas, lo que provocó la activación de alertas de tsunami en varios países del océano Pacífico y una inmediata respuesta de las autoridades internacionales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el sismo a las 17:37 horas, con una profundidad de 35 kilómetros, aunque posteriormente ajustó la magnitud a 7.8 mientras se afinan los datos oficiales.

Ordenan evacuación de las zonas costeras 

Las autoridades filipinas ordenaron la evacuación de zonas costeras en provincias como Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultán Kudarat y Cotabato Sur, ante el riesgo de posibles olas peligrosas.

Asimismo, se pidió a los propietarios de embarcaciones alejarse de la costa o permanecer en aguas profundas hasta nuevo aviso, mientras continúan las evaluaciones sobre el impacto del movimiento telúrico y la posible amenaza de tsunami en la región.

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