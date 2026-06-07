Terremoto de magnitud 8.2 sacude Filipinas

Un fuerte terremoto de magnitud preliminar 8.2 sacudió este domingo a Filipinas, lo que provocó la activación de alertas de tsunami en varios países del océano Pacífico y una inmediata respuesta de las autoridades internacionales.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el sismo a las 17:37 horas, con una profundidad de 35 kilómetros, aunque posteriormente ajustó la magnitud a 7.8 mientras se afinan los datos oficiales.
Ordenan evacuación de las zonas costeras
Las autoridades filipinas ordenaron la evacuación de zonas costeras en provincias como Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultán Kudarat y Cotabato Sur, ante el riesgo de posibles olas peligrosas.
Asimismo, se pidió a los propietarios de embarcaciones alejarse de la costa o permanecer en aguas profundas hasta nuevo aviso, mientras continúan las evaluaciones sobre el impacto del movimiento telúrico y la posible amenaza de tsunami en la región.