 EA Sports FC Predice al Campeón del Mundial 2026
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¿Acertarán de nuevo? Simulación de EA Sports FC predice al campeón del Mundial 2026

La franquicia de videojuegos que acertó a los campeones de las últimas cuatro Copas del Mundo presentó su predicción para la edición de 2026, un pronóstico que ya genera expectativas y reaviva el debate sobre si su impresionante racha continuará vigente.

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Trofeo del Mundial de la FIFA - FIFA
Trofeo del Mundial de la FIFA / FOTO: FIFA
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A pocos días del inicio de la Copa del Mundo de 2026, una de las predicciones más esperadas por los aficionados al futbol ya está sobre la mesa. EA Sports FC, heredero de la histórica saga FIFA, realizó su tradicional simulación del torneo y llegó a una conclusión que ha generado todo tipo de reacciones: España será la selección que levantará el trofeo el próximo 19 de julio.

La predicción no sería noticia si viniera de cualquier modelo estadístico o de algún aficionado optimista. Sin embargo, la simulación del videojuego carga con una credencial difícil de ignorar: ha acertado al campeón de las últimas cuatro ediciones de la Copa del Mundo. Desde Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022, sus pronósticos terminaron convirtiéndose en realidad.

La apuesta de EA Sports FC

La desarrolladora compartió el resultado de su simulación a través de redes sociales con un mensaje breve pero contundente: "Hemos predicho cuatro seguidas. Ahora volvimos a ejecutar la simulación. ¿El próximo campeón? España". La publicación estuvo acompañada por una imagen de jugadores españoles celebrando el título dentro del videojuego.

La simulación fue realizada utilizando el nuevo modo de torneo internacional incorporado recientemente a EA Sports FC 26, el cual reproduce el formato ampliado de la Copa del Mundo con 48 selecciones y un total de 104 partidos.

Una racha que impresiona

Lo que realmente llama la atención es el historial de aciertos acumulado por la franquicia.

En 2010, cuando España todavía perseguía el primer Mundial de su historia, el videojuego la señaló como campeona. Muchos lo consideraron una apuesta arriesgada, pero La Roja terminó conquistando el título en Sudáfrica.

Cuatro años más tarde, la simulación eligió a Alemania como campeona en Brasil 2014, un pronóstico que también se cumplió pese a que ningún seleccionado europeo había ganado un Mundial disputado en suelo americano.

La tendencia continuó en Rusia 2018, cuando Francia fue la elegida por el videojuego, y volvió a repetirse en Qatar 2022 con Argentina y el último gran capítulo mundialista de Lionel Messi.

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Mundial 2026 - Redes sociales

Cuatro Mundiales consecutivos acertados han convertido cada nueva simulación en un fenómeno viral que genera debate entre fanáticos, analistas y casas de apuestas.

La España de Lamine Yamal ilusiona al mundo

Más allá de la curiosidad estadística, la elección de España tiene argumentos futbolísticos sólidos.

La selección dirigida por Luis de la Fuente llega al Mundial como una de las grandes favoritas tras conquistar la Eurocopa 2024 y consolidar una generación repleta de talento joven. En el centro de esa renovación aparece el nombre de Lamine Yamal, considerado por muchos como el futbolista más determinante de la nueva camada española.

A su alrededor destacan figuras como Nico Williams, Pedri, Gavi, Rodri y una base que combina juventud con experiencia internacional. España ha recuperado el protagonismo perdido durante la década pasada y vuelve a ser señalada como una potencia capaz de dominar el futbol mundial.

Incluso diversos modelos estadísticos coinciden en colocarla entre las principales candidatas al título. Algunos análisis y simulaciones externas la ubican como una de las selecciones con mayores probabilidades de conquistar el campeonato.

¿Predicción científica o coincidencia afortunada?

Aunque la racha de EA Sports FC resulta impresionante, especialistas recuerdan que ninguna simulación puede garantizar el resultado de un torneo tan impredecible como una Copa del Mundo.

Lesiones, suspensiones, sorpresas en fase de grupos, errores arbitrales y momentos de inspiración individual suelen alterar cualquier cálculo previo. La historia de los Mundiales está llena de selecciones favoritas que terminaron eliminadas antes de tiempo.

Además, algunos analistas señalan que las últimas predicciones acertadas coincidieron con selecciones que ya figuraban entre las principales candidatas antes del inicio de cada torneo. Aun así, el porcentaje de acierto acumulado sigue siendo extraordinario y alimenta el interés de millones de aficionados.

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