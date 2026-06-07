 Video evidencia el accidente de autobús que dejó 25 heridos
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Video evidencia el accidente de autobús que dejó 25 heridos

Según la secuencia, la unidad de transporte de pasajeros iba a excesiva velocidad; la DGT señaló que no contaba con limitador.

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El autobús volcó sobre la cinta asfáltica por exceso de velocidad., Bomberos Voluntarios.
El autobús volcó sobre la cinta asfáltica por exceso de velocidad. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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Después de que un autobús se accidentara la tarde del pasado sábado, dejando más de 25 heridos, este domingo, 7 de junio de 2026, salió a luz un video en el que se evidencia que la unidad de transporte viajaba a excesiva velocidad. Una cámara de seguridad captó que el percance ocurrió a las 16:09 horas y que el transporte derrapó antes de volcar en una curva.

En un comunicado oficial, la Dirección General de Transportes (DGT) aseguró que la empresa de transportes Verapaz fue sancionada, porque la unidad de transporte no contaba con un piloto autorizado y carecía del sistema limitador de velocidad.

La DGT indicó que el accidente del autobús ocurrió en el kilómetro 42.5, de la aldea Suacité, de San Juan Sacatepéquez. Relataron que la unidad extraurbana, con placas C-995BFZ, de la empresa Transportes Verapaz, volcó dejando personas heridas.

En ese sentido, Bomberos Voluntarios confirmaron que dieron los primeros auxilios a más de 25 lesionados que fueron trasladados al Hospital Roosevelt. Videos compartidos en redes sociales mostraron que en la unidad viajaban varios niños que sufrieron golpes y crisis nerviosa por le accidente.

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Emiten multan por accidente de autobús

La DGT informó que, de acuerdo con sus registros, datos de la Superintendencia de Bancos e información de Provial, se determinó que el autobús cuenta con licencia de operación y seguro de pasajeros vigente.

Sin embargo, subrayaron que el transporte no cuenta con sistema limitador de velocidad registrado ante Provial, incumpliendo el Acuerdo Gubernativo 38-2024 que obliga su instalación y registro. La entidad agregó que tampoco se cuenta con registro de piloto autorizado ante la DGT, incumpliendo más puntos de la normativa de transporte extraurbano.

Ante los incumplimientos, la DGT impuso al propietario y/o porteador de la unidad una multa de Q5,000.00, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas y legales que se deriven del incidente.

"La DGT y Provial reiteran que conducir con responsabilidad salva vidas. Exhortamos a todas las empresas de transporte extraurbano a respetar límites de velocidad, registrar a sus pilotos ante DGT y mantengan el Sistema Limitador de Velocidad instalado y debidamente registrado; Recuerden: sin registro, es como si no existiera", advirtieron.

Citan al propietario del autobús

La DGT También hizo "un llamado al propietario y/o porteador de la unidad C-995BFZ para que se presente a la sede central de la DGT, ubicada en la 1ª. avenida 7-65, zona 10 de la Ciudad de Guatemala, a fin de solventar su situación legal derivada de este hecho".

La entidad también pidió a los pasajeros afectados que denuncien el exceso de velocidad, a los pilotos imprudentes o a las unidades sin limitador de velocidad registrado en Provial. Para hacer efectivas las denuncias, hicieron un llamado a marcar los números de teléfono 1520 de Provial, 1532 de la DGT, o al WhatsApp 3348-2062.

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