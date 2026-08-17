 Tigo forma a 550 jóvenes en habilidades digitales y ciberseguridad
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Tigo capacita a más de 550 jóvenes en herramientas digitales y ciberseguridad en el Día de la Juventud

Tigo Guatemala capacita a 550 jóvenes en habilidades digitales y ciberseguridad, reforzando su compromiso con la educación inclusiva y la seguridad en entornos digitales.

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Tigo capacita a jóvenes en temas de ciberseguridad y herramientas digitales, Cortesía
Tigo capacita a jóvenes en temas de ciberseguridad y herramientas digitales / FOTO: Cortesía
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En el marco del Día Internacional de la Juventud, más de 550 jóvenes guatemaltecos recibieron formación en herramientas digitales, ciberseguridad y salud digital, gracias a la iniciativa GO-GUATE impulsada por Tigo Guatemala en alianza con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).

La capacitación se realizó en el Instituto Nacional de Educación Básica Experimental Dr. José Matos Pacheco, distribuyendo la participación de 275 estudiantes en el turno matutino y 275 en el vespertino, incorporando tanto nivel básico como diversificado.

A través de la plataforma GO-GUATE, Tigo reúne sus programas de impacto social relacionados con su estrategia ESG, como Conectadas, Conéctate Segur@ y Maestr@s Conectad@s. Estas iniciativas fortalecen habilidades digitales, promueven la inclusión y fomentan una ciudadanía digital segura y responsable entre los jóvenes.

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Tigo capacita a jóvenes en temas de ciberseguridad y herramientas digitales - Cortesía

Javier Cáceres, especialista en comunicación corporativa y ESG de Tigo Guatemala, señaló: "La conectividad genera valor cuando se acompaña de educación y de herramientas para utilizar la tecnología de manera segura y productiva. Con GO-GUATE articulamos nuestros programas de impacto social y fortalecemos nuestro compromiso ESG con las comunidades del país".

Durante la jornada, expertos de Tigo y especialistas invitados impartieron charlas y actividades enfocadas en buenas prácticas digitales y cómo desenvolverse de forma segura en los entornos digitales actuales. El evento refuerza el compromiso de Tigo por construir una sociedad más conectada, preparada e inclusiva, apoyando oportunidades de aprendizaje para las nuevas generaciones.

Tigo Guatemala, con más de 10 millones de usuarios y fundada en 1990, es líder en telecomunicaciones en el país. Posee más de 3,000 colaboradores y dos unidades de negocio independientes enfocadas tanto en servicios móviles y residenciales como en soluciones corporativas. Es parte del consorcio Millicom International Cellular S.A. (MIC), enfocado en mercados emergentes de América Latina.

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