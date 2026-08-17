Detienen a hondureño y venezolano en aeropuerto de Guatemala con pasaportes falsos

Dos hombres, uno de nacionalidad hondureña y otro venezolano, fueron capturados en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando pretendían viajar hacia Bogotá, Colombia, utilizando pasaportes españoles que presentaban indicios de falsificación.
El procedimiento fue realizado en la sala de inspecciones de la terminal aérea por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes identificaron al hondureño de 39 años, y al venezolano de 30 años.
Según la información preliminar, ambos pretendían abordar el vuelo AV165 con destino a Bogotá, Colombia. Durante la inspección, presentaron pasaportes españoles que levantaron sospechas por posibles irregularidades.
Tras realizar las verificaciones correspondientes con el Consulado de España, las autoridades confirmaron que los documentos eran falsos, debido a que no existían registros sobre su emisión en el departamento migratorio español.