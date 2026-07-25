 Condiciones atmosféricas cambiarán durante la tarde
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Condiciones atmosféricas podrían incluir lluvias durante la tarde y noche

El Insivumeh no descartó lluvias locales en la tarde. Las mismas pueden incluir viento, actividad eléctrica y granizo.

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Las autoridades recomendaron precaución ante las lluvias previstas. / FOTO: ArchivoEU
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que este sábado 25 de julio de 2026 persistirán las condiciones atmosféricas de ambiente cálido y soleado durante la mañana, mientras que por la tarde y noche se espera un incremento de la nubosidad y lluvias en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico, durante el amanecer y las primeras horas del día predominaron pocas nubes, que alternaron con nubosidad dispersa en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en las áreas con condiciones despejadas.

"Además, se prevé viento moderado del noreste en el Altiplano Central y los Valles de Oriente", reportó el ente científico en su previsión de condiciones atmosféricas.

Condiciones atmosféricas cambiarán durante la tarde

El INSIVUMEH indicó que, durante la tarde y la noche, la nubosidad dispersa alternará con nublados parciales en las regiones de Bocacosta, Caribe y Franja Transversal del Norte, donde se pronostican lluvias o lloviznas acompañadas de posible actividad eléctrica.

El ente científico destacó que las lluvias podrían extenderse hacia la región de Valles de Oriente durante la noche. Asimismo, debido a condiciones locales, no se descarta la ocurrencia de lluvias dispersas de corta duración al final de la tarde en el sur de las regiones de Occidente y Altiplano Central.

Ante estas condiciones atmosféricas, el INSIVUMEH afirmó que mantiene el monitoreo del comportamiento meteorológico e instó a la población a mantenerse informada sobre las actualizaciones oficiales del pronóstico del tiempo.

Cabe destacar que las autoridades piden a la población no intentar cruzar ríos durante las lluvias, por crecidas repentinas que les puedan afectar. Asimismo, piden estar atentos a las recomendaciones de las autoridades locales para evitar daños personales por inundaciones o deslizamientos, entre otros.

Conred también pidió evitar las calles inundadas, ya sea caminando o en vehículo, debido a que la fuerza del agua puede arrastrar fácilmente a una persona o automotor. La entidad pidió mantenerse lejos de laderas inestables o taludes que presenten grietas, ya que las precipitaciones pueden generar deslizamientos y derrumbes.

Entre las medidas también recalcaron la importancia de tener un plan familiar de respuesta y una mochila de las 72 horas en caso de desastre natural.

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