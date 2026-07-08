Develan plaquetas en honor a 19 agentes de PNC caídos en cumplimiento del deber

En el marco de la conmemoración del 29.º aniversario de la Policía Nacional Civil (PNC), autoridades del Ministerio de Gobernación y de la institución policial realizaron la develación de plaquetas en la Galería de Honor de la Dirección General, en homenaje a 19 agentes que perdieron la vida en cumplimiento del deber.
La ceremonia fue presidida por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, acompañado por los viceministros de la cartera; el director general de la PNC, David Custodio Boteo, y autoridades policiales.
Durante el acto solemne se dio lectura a la reseña de cada uno de los 19 agentes homenajeados, recordando su trayectoria de servicio y el sacrificio realizado en defensa de la seguridad de la población guatemalteca. Entre ellos se encuentran los 11 integrantes de la entidad que perdieron la vida en enero de este año en el marco de ataques simultáneos atribuidos a pandilleros.
En su intervención, el ministro Villeda destacó que la seguridad de Guatemala se sostiene sobre el compromiso y la entrega de hombres y mujeres que sirvieron con vocación y valentía. Señaló que detrás de cada agente caído hay una historia, una familia y un legado que la institución tiene el deber de preservar.
Asimismo, afirmó que mientras la Policía Nacional Civil permanezca al servicio del país, la memoria de los 19 agentes homenajeados seguirá presente en cada patrullaje y en el trabajo diario de quienes integran la institución.
La develación de las plaquetas forma parte de las actividades conmemorativas por el aniversario de la PNC, reafirmando el reconocimiento a quienes ofrendaron su vida en el cumplimiento de su misión de proteger a la ciudadanía y fortalecer la seguridad en Guatemala.