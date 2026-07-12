Invitan a donar en la campaña Sangre Motorizada del IGSS

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) lanzó la campaña Sangre Motorizada, cuya primera jornada se celebró ayer, pero que continuará recibiendo donadores durante un tiempo indefinido, con el objetivo de fortalecer los bancos de esa entidad. La jefa del Banco de Sangre del IGSS, Rosa Salguero, instó a los guatemaltecos a hacer sus donativos voluntarios, tomando en cuenta que esas acciones ayudan a salvar vidas.
Salguero explicó que, pese a que la campaña tuvo su primera jornada el sábado pasado, los interesados en colaborar aún pueden acudir al Hospital General de Accidentes El Ceibal, del seguro social, para ayudar. La encargada agregó que estarán atendiendo a los donadores de lunes a viernes, en horario de 6:00 a 11:00 horas.
Asimismo, la campaña Sangre Motorizada también recibirá donantes los sábados, en horario de 7:00 a 9:00 horas, explicó la jefa de la citada unidad. La funcionaria instó a ser parte de la recuperación de los pacientes por medio de su donación voluntaria de sangre.
La encargada agregó que la campaña de Sangre Motorizada también se realiza con el apoyo de varios moto clubes de Guatemala entre los que mencionó la colaboración del "Iron Horses MC de Guatemala", quienes abrieron las puertas con su acción de apoyo. La experta indicó que este grupo trabaja junto al IGSS en una muestra de responsabilidad social para beneficiar a la población.
En otras noticias: Video revela cómo ocurrió el accidente de autobús que cobró la vida de un peatón en el Trébol de Vista Hermosa, zona 15 de la ciudad de Guatemala.
Números que instan a donar sangre
El IGSS informó en su portal web que "los bancos de sangre requieren del apoyo de la población para responder a las emergencias y salvar vidas". En ese contexto, la entidad indicó que, para el primer semestre del año, el Hospital General de Accidentes "Ceibal" atendió 17 mil 958 emergencias por accidentes de tránsito.
Por esa razón, el director del citado centro asistencial, Miguel Estuardo Rodríguez Argueta, reiteró el llamado a donar sangre de manera voluntaria.
Rony Vásquez, director del Hospital Gineco Obstetricia, consideró que la donación de sangre puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de un recién nacido. Según datos del portal del IGSS, el subdirector de este mismo centro asistencial, Erick Alonzo Pérz, informó que en ese nosocomio se atienden al menos 11 mil parto y se da asistencia a por lo menos 2 mil bebés con complicaciones de salud.
Con información de la periodista Estela Noj y del portal del IGSS*.