El Cascanueces: Ballet del Valle de la Ermita con Estrellas

El clásico navideño El Cascanueces llega a la Ciudad de Guatemala de la mano del Ballet del Valle de la Ermita, en una producción especial que promete encantar a familias, amantes de la danza y del arte escénico.
La emblemática obra, inspirada en la música de Piotr Ilich Tchaikovsky y celebrada en todo el mundo durante la temporada decembrina, se presentará en dos funciones extraordinarias el sábado 20 de diciembre de 2025 a las 11:00 a.m. y a las 5:00 p.m. en el Auditorio San Agustín del Colegio Agustiniano (5ta Avenida 23-55, Zona 4 de Mixco).
Un evento de gala para toda la familia
La producción del Ballet del Valle de la Ermita se caracteriza por su visión artística y su compromiso con la promoción de jóvenes talentos que buscan consolidarse en la escena de la danza clásica en Guatemala.
Esta versión de El Cascanueces es un evento de gala que fusiona técnica, emoción y la magia de la Navidad, transportando al público a un mundo de fantasía lleno de encanto y sensibilidad.
Los asistentes podrán disfrutar de la aparición de personajes icónicos como el Rey Ratón, el Hada de Azúcar y los soldaditos, cada uno cobrando vida con elegancia y precisión en el emblemático cuento de fantasía que ha conquistado generaciones.
Talento nacional e invitados internacionales
La puesta en escena contará con la participación de 15 bailarines nacionales —figuras destacadas del panorama local— y 15 estudiantes invitadas, quienes se suman al elenco para enriquecer la narrativa y la complejidad del espectáculo.
Además, la gala integrará la presencia de cinco bailarines internacionales, quienes aportan una perspectiva global a la producción:
· Vladimir Piedra, del Ballet de Monterrey.
· Aniuska Camacho, también del Ballet de Monterrey.
· Sebastián Moreno, de México.
· Natalie Álvarez, del Cuban Classical Ballet of Miami.
· Sofía Aguilar, del Ballet Pro Arte.
Este elenco mixto asegura una velada vibrante en la que convergen distintas técnicas, estilos y experiencias, elevando el nivel artístico de la presentación y ofreciendo al público una experiencia única de ballet clásico.
La obra se suma a una amplia tradición de producción de danza en el país, que busca acercar las bellas artes a audiencias diversas y celebrar el patrimonio cultural a través de espectáculos de alta calidad.
Las entradas ya se encuentran disponibles y representan una oportunidad para vivir la Navidad desde una perspectiva artística y emotiva, celebrando uno de los ballets más queridos del repertorio clásico en un ambiente lleno de técnica, pasión y emoción. El costo de la entrada es Q250 y puede adquirirse en vivelo.link/cascanueces
