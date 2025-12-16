Santiago Cruz anuncia concierto en Guatemala

Santiago Cruz, confirmó oficialmente su regreso a Guatemala como parte de su gira "Quince de Caminos", un recorrido musical que celebra los 15 años de su emblemático álbum Cruce de Caminos.
La cita será el 28 de febrero en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los escenarios más importantes del país.
El anuncio fue realizado por el propio artista a través de sus redes sociales, donde expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público guatemalteco.
"Por fin podemos ponerle fecha a esta ilusión. El 28 de febrero es nuestra cita para celebrar nuestro #QuinceDeCaminos", escribió Cruz, confirmando además que el concierto se realizará en el Teatro Nacional.
En la publicación, el cantante adelantó que en los próximos días se dará a conocer la información sobre la venta de entradas e invitó a sus seguidores a agendar la fecha.
Un reencuentro con canciones que marcaron una generación
La presentación en Guatemala forma parte de "Quince de Caminos", una gira con la que Santiago Cruz revisita el disco que marcó un antes y un después en su carrera. Publicado en 2009, Cruce de Caminos consolidó su identidad artística y lo posicionó como una de las voces más sensibles y narrativas del pop latino contemporáneo.
El repertorio del concierto incluirá canciones que han acompañado a miles de seguidores a lo largo de los años, como "En tus zapatos", "6:00 a.m.", "Desde lejos", "Y si te quedas, ¿qué?", entre otros temas que se han convertido en himnos emocionales por su lirismo íntimo y honesto.
A este viaje musical se suman también composiciones más recientes, reflejo de la evolución artística del cantautor.
¿Quién es Santiago Cruz?
Con más de dos décadas de trayectoria, Santiago Cruz es uno de los cantautores más respetados de la música latinoamericana.
Nacido en Ibagué, Colombia, ha construido una carrera caracterizada por letras profundas, relatos cotidianos y una conexión cercana con su público. Su discografía incluye álbumes clave como Solo hasta hoy, Cruce de Caminos, A quien corresponda, Equilibrio y Diciembre, entre otros.
A lo largo de su carrera, Cruz ha recibido múltiples nominaciones al Latin Grammy, reconocimiento a su calidad compositiva y a su impacto dentro del pop de autor en español. Su música ha trascendido fronteras, permitiéndole presentarse en importantes escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa.
Un año activo y una gira
La llegada de Santiago Cruz a Guatemala se da tras un año particularmente activo, marcado por giras internacionales, nuevas grabaciones y colaboraciones.
"Quince de Caminos" no solo funciona como una celebración nostálgica, sino también como una reafirmación de su vigencia artística y de la cercanía que mantiene con su audiencia después de tantos años de carrera.
Para el público guatemalteco, el concierto promete ser una experiencia emotiva y cercana, en un formato que combina la madurez musical del artista con la fuerza de canciones que han acompañado distintas etapas de la vida de sus seguidores.
