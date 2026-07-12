Arévalo y Kerry Mann degustan chicharrones en plena calle

El influencer estadounidense, Kerry Mann, reconocido por degustar platillos típicos guatemaltecos y de otros países sostuvo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, según un video publicado por el mismo mandatario este domingo, 12 de julio de 2026. En el clip, el mandatario se reúne para degustar una comida callejera en la Sexa Avenida de la zona 1, frente a la Casa Presidencial.
Kerry Mann llegó al país hace algunos días, como parte de una campaña de marketing para impulsar la imagen de Guatemala en el extranjero. El viaje es organizado por el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), tras una invitación del titular de esa entidad, Harris Withbeck.
En el video, Kerry sostiene una conversación con el mandatario Arévalo, en completo inglés, previo a degustar una porción de chicharrones. En el diálogo, Kerry confiesa que ese es uno de sus platillos favoritos.
Mientras degustan la comida, el mandatario y el personaje de las redes sociales bailan al ritmo de la canción "Chicharrón con Pelos" de los Miseria Cumbia Band, en una adaptación tropical que incluye notas ejecutadas en marimba.
A Kerry le encantan los chicharrones de Guatemala
En el encuentro, el mandatario le preguntó a Kerry si conocía este platillo típico del país, a lo que el influenciador respondí de manera contundente que sí y que le encantan. Posteriormente, mordieron la comida y empezaron a bailar, para después hablar de otros platillos, entre los que se destacaron "los shucos" guatemaltecos.
Durante el diálogo, Kerry confesó que no encuentra palabras para explicar el amor y la belleza que encontró en Guatemala durante su visita. "No hay palabras para explicarlo, a menos que estés aquí para experimentarlo", expresó el personaje.
Amo a toda la gente aquí", confesó Kerry.
El mandatario aprovechó el momento para instar a los seguidores de Kerry Mann para que visiten el país, asegurando: "Sabes, tienes que venir, si quieres la experiencia ven aquí, te amamos y te estamos esperando", indicó Arévalo.
Posteriormente, Kerry ingresó a Casa Presidencial con toda su familia y se tomó fotografías con el mandatario, sus acompañantes y el director del Inguat.
Más noticias de Kerry Mann: El creador de contenido estadounidense apasionado por la comida y por descubrir nuevos sabores inició una gira culinaria en Guatemala tras una invitación del Inguat.
¿Quién es Kerry Mann y porque llegó a Guatemala?
Kerry Mann se ganó el corazón de los guatemaltecos gracias a sus videos en los que se le ve disfrutando del sabor de la comida guatemalteca, entre platillos típicos, comida rápida y golosinas de tienda. En uno de sus videos, el creador de contenido degustó galletas, gaseosas y hasta frituras en bolsa, de las que son muy comunes en las tiendas.
En otro video, el estadounidense se mostró muy a gusto disfrutando de una gaseosa "Quiché", reconocida por ser mayormente en el occidente del país y en el departamento de Quiché, donde es fabricada. Entre los platillos que Kerry ha impulsado en sus redes sociales está el pollo frito, el caldo de res y el pepián, entre otros varios.
El impacto del creador de contenido llamó la atención del director del INGUAT, quien se comunicó con el personaje para hacerle una invitación a venir a Guatemala en un video grabado en vivo. En el mismo, Whitbeck explicó que la llegada del influencer promoverá el turismo hacia Guatemala.