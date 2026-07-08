Kerry Mann: Promoviendo la Gastronomía Guatemalteca al mundo

Kerry Mann inició una esperada gira gastronómica en Guatemala después de aceptar la invitación del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), una estrategia enfocada en potenciar el turismo a través del impacto de sus redes sociales.
Su llegada generó gran expectativa tanto entre seguidores como autoridades locales, quienes consideran fundamental su visita para consolidar la imagen del país como un atractivo destino culinario.
El INGUAT organizó la visita de Kerry Mann como parte de un plan para aprovechar el alcance de figuras digitales y posicionar la riqueza de Guatemala en términos culturales, naturales y, especialmente, gastronómicos.
El director del instituto, Harris Whitbeck, coordinó personalmente el encuentro y apareció junto al influencer en un video institucional ampliamente compartido en redes sociales.
En ese material, ambos confirmaron que es la primera vez que Mann recorrerá los destinos gastronómicos de Guatemala para conocer de primera mano las recetas más representativas.
Kerry Mann expresó su entusiasmo por conocer los sabores auténticos del país y por vivir la experiencia en compañía de la comunidad local, después de años de reseñar platillos chapines desde Estados Unidos.
El interés de Mann destaca la importancia de las raíces culinarias para atraer visitantes extranjeros.
Recorrido por sabores tradicionales
La agenda de Kerry Mann incluye visitas a mercados, restaurantes y lugares icónicos donde podrá degustar platos como pepián, chuchitos, enchiladas, mole y el emblemático café guatemalteco, todos recomendados y preferidos por el propio creador en sus publicaciones.
Además, está prevista su participación en eventos organizados por el INGUAT, incluyendo un encuentro abierto con seguidores para promover el diálogo y la interacción directa, así como sesiones de fotos.
Durante su estadía, Kerry Mann contará con la guía de cocineros locales para adentrarse en la preparación de recetas tradicionales, bebidas típicas y antojitos que forman parte de la identidad nacional.
El objetivo es que los materiales audiovisuales capturados durante la visita sirvan para proyectar la cocina guatemalteca en audiencias de todo el mundo.
Kerry Mann acumula más de 1.4 millones de seguidores en TikTok y supera el medio millón en Instagram, por lo que su presencia en el país representa una importante oportunidad para amplificar el alcance del turismo local.
Las autoridades del INGUAT reiteraron que buscan aprovechar el reconocimiento internacional de estos creadores para crear campañas auténticas que transmitan las bondades culturales y naturales de Guatemala.
"La experiencia de Kerry Mann puede inspirar a más viajeros a descubrir la riqueza de nuestros sabores", declaró un vocero del INGUAT en su reacción ante medios nacionales.