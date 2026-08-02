Dobladas San Carlos conquista el Campeones de Futsal Uncaf

Dobladas San Carlos escribió una página memorable para el futsal guatemalteco al proclamarse campeón del Torneo de Clubes Campeones de Futsal de la Uncaf 2026. El conjunto nacional aseguró el trofeo este sábado luego de imponerse con autoridad por 3-0 al AD San Jacinto de El Salvador, en el compromiso que cerró la competencia disputada en el Domo Gerardo Paiz de Mixco, escenario que reunió durante cinco días a los mejores clubes campeones de Centroamérica.
El certamen, organizado por la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), se desarrolló bajo el formato de todos contra todos, lo que obligó a cada equipo a mantener un alto nivel de regularidad. Dobladas San Carlos respondió con una destacada campaña que le permitió finalizar en el primer lugar con nueve puntos y una diferencia de goles de +7. Esa producción fue suficiente para superar al Sporting FC de Costa Rica, que también sumó nueve unidades, pero quedó relegado al subcampeonato por el criterio de desempate.
Dobladas San Carlos, campeón centroamericano
En el encuentro decisivo, el conjunto guatemalteco tomó el control desde la primera mitad gracias a la anotación de Bryan Santizo, quien abrió el marcador y encaminó la victoria. Tras el descanso, Pablo González amplió la ventaja y Jean Carlo Alarcón puso cifras definitivas al compromiso, certificando un triunfo contundente frente al representativo salvadoreño, que cerró su participación en el tercer puesto con seis puntos.
La jornada final también dejó una goleada del SC Catanos Jr de Nicaragua, que derrotó 8-1 al Club Independiente de Honduras. Alexander Camacho lideró la ofensiva con un doblete, mientras Alejandro Sequeira, Luis Baca, Bryan Corea, Joseph Santamaría, Julio Espinoza y Helmut Ruiz completaron la cuenta para el conjunto nicaragüense. Con este resultado, Dobladas San Carlos confirmó su dominio en el torneo y levantó el título regional, consolidándose como el mejor club de futsal de Centroamérica en la edición 2026.