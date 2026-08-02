 Dobladas San Carlos conquista el Campeones de Futsal Uncaf
Deportes

Dobladas San Carlos conquista el Torneo de Clubes Campeones de Futsal Uncaf 2026

El torneo reunió a los clubes campeones de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Honduras, con Dobladas San Carlos coronándose como monarca de Centroamérica.

Compartir:
Dobladas San Carlos conquista el Torneo de Clubes Campeones de Futsal Uncaf 2026 - EFE/Fernando Ruiz
Dobladas San Carlos conquista el Torneo de Clubes Campeones de Futsal Uncaf 2026 / FOTO: EFE/Fernando Ruiz
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Dobladas San Carlos escribió una página memorable para el futsal guatemalteco al proclamarse campeón del Torneo de Clubes Campeones de Futsal de la Uncaf 2026. El conjunto nacional aseguró el trofeo este sábado luego de imponerse con autoridad por 3-0 al AD San Jacinto de El Salvador, en el compromiso que cerró la competencia disputada en el Domo Gerardo Paiz de Mixco, escenario que reunió durante cinco días a los mejores clubes campeones de Centroamérica.

El certamen, organizado por la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), se desarrolló bajo el formato de todos contra todos, lo que obligó a cada equipo a mantener un alto nivel de regularidad. Dobladas San Carlos respondió con una destacada campaña que le permitió finalizar en el primer lugar con nueve puntos y una diferencia de goles de +7. Esa producción fue suficiente para superar al Sporting FC de Costa Rica, que también sumó nueve unidades, pero quedó relegado al subcampeonato por el criterio de desempate.

Dobladas San Carlos, campeón centroamericano

En el encuentro decisivo, el conjunto guatemalteco tomó el control desde la primera mitad gracias a la anotación de Bryan Santizo, quien abrió el marcador y encaminó la victoria. Tras el descanso, Pablo González amplió la ventaja y Jean Carlo Alarcón puso cifras definitivas al compromiso, certificando un triunfo contundente frente al representativo salvadoreño, que cerró su participación en el tercer puesto con seis puntos.

La jornada final también dejó una goleada del SC Catanos Jr de Nicaragua, que derrotó 8-1 al Club Independiente de Honduras. Alexander Camacho lideró la ofensiva con un doblete, mientras Alejandro Sequeira, Luis Baca, Bryan Corea, Joseph Santamaría, Julio Espinoza y Helmut Ruiz completaron la cuenta para el conjunto nicaragüense. Con este resultado, Dobladas San Carlos confirmó su dominio en el torneo y levantó el título regional, consolidándose como el mejor club de futsal de Centroamérica en la edición 2026.

Foto embed
Dobladas San Carlos conquista el Torneo de Clubes Campeones de Futsal Uncaf 2026 - EFE/Fernando Ruiz

En Portada

Adolescente muere cuando ascendía el Volcán de Acatenangot
Nacionales

Adolescente muere cuando ascendía el Volcán de Acatenango

07:50 AM, Ago 02
Accidentes de motocicleta dejan dos fallecidos y tres heridost
Nacionales

Accidentes de motocicleta dejan dos fallecidos y tres heridos

07:41 AM, Ago 02
Piden precaución por cierre en la zona 4 de Villa Nuevat
Nacionales

Piden precaución por cierre en la zona 4 de Villa Nueva

07:58 AM, Ago 02
Cinco muertos y 41 desaparecidos tras incendio de un ferry en Indonesiat
Internacionales

Cinco muertos y 41 desaparecidos tras incendio de un ferry en Indonesia

08:39 AM, Ago 02
La Media Maratón aporta dos nuevas medallas para Guatemala en Santo Domingo 2026t
Deportes

La Media Maratón aporta dos nuevas medallas para Guatemala en Santo Domingo 2026

08:05 AM, Ago 02

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolMessiEspaña
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar