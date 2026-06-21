Castillo de San Felipe: INGUAT activa plan de restauración

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) informó que la mañana de este domingo, 21 de junio de 2026, ocurrió un incendio en el área de artesanías del Castillo de San Felipe, en Río Dulce, departamento de Izabal. En ese sentido, el ente de turismo activó un plan de recuperación en la referida zona comercial.
Por medio de un comunicado, el INGUAT indicó que el siniestro ocasionó daños materiales, cuyo alcance será determinado mediante las evaluaciones técnicas correspondientes. "No se reportan personas heridas", subrayaron las autoridades del INGUAT.
En el área del Castillo de San Felipe, el INGUAT inició las coordinaciones necesarias para apoyar a los artesanos y comerciantes afectados por lo ocurrido. El citado instituto indicó que "busca facilitar la pronta recuperación del espacio y procurar la continuidad de las actividades que se desarrollan en este importante punto turístico".
"Los artesanos y comerciantes del Castillo de San Felipe son parte fundamental de la experiencia turística de Río Dulce y contribuyen de manera significativa a la economía local y a la preservación de la identidad cultural de Guatemala. Su recuperación es una prioridad", destacó el INGUAT.
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Agradecen por las labores en el Castillo de San Felipe
El INGUAT reconoce y agradece la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios y de las instituciones que atendieron la emergencia y lograron controlar el incendio y resguardar el área", indicó la institución.
Asimismo, indicaron que "mientras se realizan las evaluaciones respectivas, el área afectada permanecerá cerrada temporalmente por razones de seguridad".
La institución aseguró que trabajará junto a la comunidad para recuperar este espacio y para apoyar a las familias afectadas. Con estas medidas, buscan que el Castillo de San Felipe retome su actividad en el menor tiempo posible, finalizaron.