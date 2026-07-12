Ataque armado deja dos fallecidos en la colonia El Milagro

Bomberos Municipales de Mixco reportaron que un ataque armado cobró la vida de dos hombres dentro de un local de consumo de bebidas, durante la tarde de este domingo, 12 de julio de 2026. Según los rescatistas, las víctimas estaban dentro del local, cuando hombres armados ingresaron para agredirlos a quemarropa.
Los rescatistas reportaron que las víctimas mortales no han sido identificadas, pero ambas tenían entre 30 a 35 años de edad. Según las imágenes compartidas por ese cuerpo de rescate, uno de los fallecidos quedó frente a la tienda y venta de licor, mientras que el segundo quedó dentro del lugar.
Las fotografías mostraron que junto a una tienda del sector había otro local identificado como una venta de licor, dentro del mismo ocurrió el ataque armado, en un área que contaba con servicio de bancas y mesas para el consumo en el interior.
El ataque armado interrumpió la tranquilidad de los vecinos, quienes llamaron a los teléfonos de emergencia para pedir apoyo por lo ocurrido. Tras confirmarse el deceso de los dos hombres, los paramédicos gestionaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar el escenario del crimen.
En otras noticias: Las fuerzas armadas establecieron un puente aéreo humanitario, para enviar víveres y otros enseres a los lugres con inundaciones.
Ataque armado en Chimaltenango
La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales también reportó que durante la noche del sábado y madrugada del domingo ocurrió un ataque armado en la segunda entrada al municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango.
Paramédicos de ese lugar acudieron al área de la emergencia, pero al llegar constataron que dos hombres fallecieron como consecuencia del hecho violento. Según las fotografías, el tiroteo ocurrió en la calle y los cuerpos quedaron cerca de un carro con perforaciones de bala; en el automotor quedó la lata de una bebida, posiblemente de las víctimas.
Los rescatistas dejaron el escenario del crimen en manos de la Policía Nacional Civil (PNC) para el procesamiento de lugar. Asimismo, fiscales del Ministerio Público llegaron al área para realizar las investigaciones en el área.