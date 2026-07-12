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Ejército envía ayuda a las áreas afectadas por inundaciones

Las fuerzas armadas establecieron un puente aéreo humanitario, para enviar víveres y otros enseres a los lugres con inundaciones.

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Militares reciben las frazadas que fueron enviadas a los lugares afectados por el invierno., Ejército de Guatemala.
Militares reciben las frazadas que fueron enviadas a los lugares afectados por el invierno. / FOTO: Ejército de Guatemala.
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El Ejército de Guatemala informó este domingo, 12 de julio de 2026, que ejecutó un puente aéreo humanitario para enviar ayuda a las áreas afectadas con inundaciones, a causa de las lluvias recientes. La institución castrense agregó que el trabajo se realizó en coordinación con las instituciones que integran el sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres.

Las fuerzas armadas explicaron que enviaron el apoyo a las comunidades de la región norte. Destacaron que en estos lugares están las aldeas más afectadas por el clima.

El Ejército agregó que el propósito del uso de las aeronaves es "trasladar víveres, raciones secas, insumos de higiene y ayuda esencial para las familias damnificadas". De forma complementaria, unidades aéreas realizan el traslado aéreo de ropa, frazadas y otros insumos de asistencia humanitaria, desde las bodegas de Conred.

Con ese apoyo, la institución armada informó que se fortalece la distribución de la ayuda, con destino hacia las comunidades que se vieron afectadas. "Estas acciones reflejan el trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y las autoridades comunitarias, permitiendo que la ayuda humanitaria llegue de manera oportuna a las familias que más lo necesitan", destacó el Ejército de Guatemala.

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Ejército utiliza helicópteros para llevar ayuda

En imágenes compartidas por la institución castrense se pudo apreciar que al menos dos helicópteros fueron utilizados para el traslado de los utensilios necesarios para las personas que tuvieron que ser trasladadas a distintos albergues o para quienes tuvieron que desocupar sus viviendas.

Las aeronaves partieron desde la Fuerza Aérea Guatemalteca, con destino a varios municipios del norte del país. Durante las operaciones de traslado se pudo apreciar el apoyo de varios soldados y integrantes de la Conred.

Las autoridades enviaron varias frazadas a los lugares afectados, así como cubetas con alimentos, por medio de camiones del Ejército de Guatemala.

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