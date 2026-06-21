Hace 32 años, Maradona marcó su último gol en los Mundiales

 El Último Gol de Maradona en Mundiales: 32 Años Después
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00 Belgium Belgium Iran Iran 00
75:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Iran New Zealand Belgium Egypt
Grupo H
Spain Uruguay Saudi Arabia Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Jordan Algeria
Grupo K
Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Paraguay Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
74
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Hace 32 años, Maradona marcó su último gol en los Mundiales

por Amilcar Avila
El último gol de Diego Maradona en los Mundiales fue contra Grecia en 1994, FIFA
El último gol de Diego Maradona en los Mundiales fue contra Grecia en 1994 / FOTO: FIFA

El 21 de junio de 1994, Diego Armando Maradona marcó su último gol en una Copa del Mundo en la victoria de Argentina ante Grecia, en el que fue también su último gran capítulo goleador en la selección.

El 21 de junio de 1994, Diego Armando Maradona escribió sin saberlo uno de los últimos capítulos de su historia en los Mundiales. Hace exactamente 32 años, el capitán de Argentina anotó ante Grecia el que terminaría siendo el último gol de su carrera en una Copa del Mundo.

La acción ocurrió en el Foxboro Stadium de Massachusetts, durante el debut de la selección albiceleste en el Mundial de Estados Unidos 1994. Argentina se impuso con autoridad por 4-0 y Maradona fue uno de los protagonistas de la noche al marcar el tercer tanto del encuentro.

La jugada quedó grabada en la memoria de los aficionados. Tras una combinación ofensiva de Argentina, el balón llegó a los pies del "10", que definió con un potente remate de zurda desde fuera del área para vencer al guardameta griego. 

Inmediatamente después, Maradona corrió hacia una de las cámaras de televisión y celebró con un grito que se convirtió en una de las imágenes más icónicas de su carrera.

Aquel gol fue el octavo y último de Maradona en la historia de los Mundiales. Su recorrido en la máxima competición del fútbol había comenzado en España 1982 y alcanzó la gloria en México 1986, donde condujo a Argentina al título con actuaciones que quedaron para la eternidad, incluido el recordado "Gol del Siglo" ante Inglaterra.

Sin embargo, el tanto contra Grecia también representó el principio del final de su trayectoria mundialista. Días después, tras disputar el partido frente a Nigeria, Maradona fue excluido del torneo tras dar positivo en un control antidopaje, poniendo fin a su participación en la Copa del Mundo.

Tres décadas después, aquella celebración frente a la cámara sigue siendo una de las imágenes más recordadas del futbol. Fue el último gol de uno de los jugadores más influyentes de todos los tiempos en un Mundial, un adiós goleador que quedó congelado para siempre en la historia del deporte.

Foto embed
Diego Maradona se consagró campeón del Mundial México 1986 - FIFA
Etiquetas
ArgentinaFútbolMaradonaDestacadasMundial 1994

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