Hace 32 años, Maradona marcó su último gol en los Mundiales

El 21 de junio de 1994, Diego Armando Maradona marcó su último gol en una Copa del Mundo en la victoria de Argentina ante Grecia, en el que fue también su último gran capítulo goleador en la selección.

El 21 de junio de 1994, Diego Armando Maradona escribió sin saberlo uno de los últimos capítulos de su historia en los Mundiales. Hace exactamente 32 años, el capitán de Argentina anotó ante Grecia el que terminaría siendo el último gol de su carrera en una Copa del Mundo.

La acción ocurrió en el Foxboro Stadium de Massachusetts, durante el debut de la selección albiceleste en el Mundial de Estados Unidos 1994. Argentina se impuso con autoridad por 4-0 y Maradona fue uno de los protagonistas de la noche al marcar el tercer tanto del encuentro.

La jugada quedó grabada en la memoria de los aficionados. Tras una combinación ofensiva de Argentina, el balón llegó a los pies del "10", que definió con un potente remate de zurda desde fuera del área para vencer al guardameta griego.

Inmediatamente después, Maradona corrió hacia una de las cámaras de televisión y celebró con un grito que se convirtió en una de las imágenes más icónicas de su carrera.

Aquel gol fue el octavo y último de Maradona en la historia de los Mundiales. Su recorrido en la máxima competición del fútbol había comenzado en España 1982 y alcanzó la gloria en México 1986, donde condujo a Argentina al título con actuaciones que quedaron para la eternidad, incluido el recordado "Gol del Siglo" ante Inglaterra.

Sin embargo, el tanto contra Grecia también representó el principio del final de su trayectoria mundialista. Días después, tras disputar el partido frente a Nigeria, Maradona fue excluido del torneo tras dar positivo en un control antidopaje, poniendo fin a su participación en la Copa del Mundo.

Tres décadas después, aquella celebración frente a la cámara sigue siendo una de las imágenes más recordadas del futbol. Fue el último gol de uno de los jugadores más influyentes de todos los tiempos en un Mundial, un adiós goleador que quedó congelado para siempre en la historia del deporte.

Diego Maradona se consagró campeón del Mundial México 1986 - FIFA

Etiquetas