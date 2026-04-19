Diego Maradona, el rey del regate en las citas mundialistas

En el top también aparecen Jairzinho, Lionel Messi y Eden Hazard.



Diego Armando Maradona ostenta el récord de regates completados en una Copa de la FIFA: 53 en México 1986. Le siguen el brasileño Jairzinho con 47 en México 1986, el argentino Lionel Messi con 46 en Brasil 2014 y el belga Eden Hazard con 40 en Rusia 2018.

Asimismo, 53 es también la cifra con la que Diego Maradona ostenta el récord de más faltas recibidas en una sola edición, conseguidas en México 1986.

"El Pibe de Oro" ocupa, aunque parezca increíble, el segundo y el tercer puesto de la lista, tras haber conseguido 50 tiros libres en Italia 1990 y 36 en España 1982. Su compatriota Ariel Ortega ocupa el cuarto puesto gracias a las 33 que provocó en Francia 1998.

Diego Maradona en la cita México 1986 - FIFA

Estas eran las cualidades de Diego Maradona

Control del balón y regate: Dominaba la pelota como si fuera una extensión de su cuerpo. Podía llevarla pegada al pie a gran velocidad, hacer regates cortos, cambios de ritmo y eludir rivales en espacios reducidos. Su famoso "regate en seco" y giros eran imparables.

Visión de juego y pase: Excelente playmaker (número 10 clásico). Tenía una inteligencia táctica y una capacidad para leer el partido que le permitía asistir a compañeros con precisión milimétrica.

Zurdo prodigioso: Su pierna izquierda era mágica. Disparos potentes, precisos y con efecto. Aunque no era su fuerte, también usaba la derecha y la cabeza cuando era necesario.

Diego Maradona en el top de escándalos en los Mundiales Otras escándalos mundiales fueron el llamado “Gol Fantasma” de Inglaterra 1966 o el caso FIFA Gate.

Creatividad e improvisación: Generaba jugadas impredecibles. Combinaba técnica, velocidad mental y capacidad para inventar en el momento.

Liderazgo y carisma: Capitán nato. Motivaba a sus compañeros, cargaba con la responsabilidad y elevaba el nivel de equipos enteros (ejemplo: Napoli y Argentina en 1986). Tenía una personalidad fuerte y ganadora.

Determinación y garra: Venía de orígenes humildes (Villa Fiorito) y jugaba con hambre, pasión y coraje. No se achicaba ante la presión.

Inteligencia futbolística: Rápida toma de decisiones y capacidad para anticiparse a los movimientos rivales.

Se cumplen 39 años del Gol del Siglo de Maradona en el Mundial de 1986 El “Gol del Siglo” de Maradona, con la legendaria narración de Víctor Hugo Morales, se dio en el mismo partido en el que también marcó la denominada “Mano de Dios” ante Inglaterra en México 86.

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