Diego Maradona en el top de escándalos en los Mundiales

Otras escándalos mundiales fueron el llamado "Gol Fantasma" de Inglaterra 1966 o el caso FIFA Gate.

A lo largo de los años, ha habido una serie de escándalos durante o que tengan relación con la Copa del Mundo de la FIFA, uno de los más recordados fue el dopaje de Diego Maradona en el Mundial Estados Unidos 1994, la última Copa Mundial en la cual participó el jugador argentino, campeón del mundo en México 1986.

A continuación, recopilamos algunos de los momentos más escandalosos de la Copa del Mundo de la FIFA.

"Gol Fantasma" en Mundial Inglaterra 1966: En la final contra Alemania Federal, el árbitro validó un gol inglés tras un disparo que rebotó en el travesaño y no cruzó claramente la línea de meta, siendo decisivo para el título de Inglaterra.

Mundial Argentina 1978, ¿Victoria bajo sospecha?: Durante la dictadura militar argentina, el equipo local ganó el Mundial. El partido clave fue la goleada 6-0 a Perú en la segunda fase, un resultado que clasificó a Argentina a la final con mejor diferencia de goles. Hay acusaciones históricas de amaños, intimidaciones y hasta rumores de dopaje o presiones políticas. Sigue siendo uno de los Mundiales más polémicos por el contexto político.

La "Mano de Dios" en el Mundial México 1986: En los cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, Diego Armando Maradona anotó un gol con la mano que el árbitro no vio. Lo llamó "un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios". Minutos después marcó el "Gol del Siglo", pero el gol ilegal sigue siendo uno de los momentos más controvertidos. Argentina ganó 2-1 y luego el Mundial.

Estas estrellas del fútbol no jugarán el Mundial 2026: las grandes ausencias que sorprenden a los fans Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 dejaron fuera a varias figuras del fútbol internacional, generando sorpresa entre los aficionados.

Otros escándalos recordados son:

Dopaje de Diego Maradona en el Mundial Estados Unidos 1994: Maradona fue expulsado del Mundial de Estados Unidos tras dar positivo en un control antidopaje por cinco sustancias prohibidas.

Arbitrajes en Mundial de Corea-Japón 2002: La selección anfitriona, Corea del Sur, se vio beneficiada por decisiones arbitrales muy polémicas que eliminaron a Italia y España, generando sospechas de arreglos en el torneo.

FIFA-Gate (2015): Una investigación internacional destapó una red de corrupción masiva dentro de la FIFA, resultando en múltiples detenciones de altos dirigentes por sobornos relacionados con la asignación de sedes y derechos de televisión. En Guatemala, el caso sacudió la gestión de Brayan Jiménez, presidente en esa época de la Federación de Futbol de Guatemala.

Cabezazo de Zinedine Zidane Alemania 2006: En la final entre Francia e Italia, Zinedine Zidane fue expulsado tras propinar un cabezazo en el pecho al italiano Marco Materazzi, una imagen imborrable en la historia de las finales.

Mundial 2026: Historia del Estadio Azteca Un ícono del fútbol mundial, el Estadio Azteca combina historia, grandeza y modernización, preparándose para hacer historia nuevamente en el Mundial de 2026.

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