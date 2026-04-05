Grandes Ausencias del Mundial 2026: Estrellas que No Jugarán

El Mundial 2026 promete ser el torneo más grande de la historia, con 48 selecciones y millones de aficionados pendientes de cada partido. Sin embargo, la emoción también viene acompañada de una noticia que ha causado impacto.
Y es que varias figuras internacionales no estarán presentes en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Entre las ausencias más llamativas destaca el portero costarricense Keylor Navas, tricampeón de la Champions League con el Real Madrid, quien quedó fuera luego de que su selección no lograra asegurar el boleto en la fase clasificatoria.
Otro nombre que sorprende es el delantero nigeriano Victor Osimhen, uno de los goleadores más destacados del fútbol europeo, quien tampoco participará en el torneo tras la eliminación de Nigeria en el proceso rumbo al Mundial. A él se suma su compatriota Ademola Lookman, una de las figuras ofensivas más constantes en los últimos años.
En África también destaca la ausencia de Pierre-Emerick Aubameyang, histórico delantero de Gabón, y Serhou Guirassy, quienes no lograron clasificar con sus respectivas selecciones nacionales. La lista de ausencias se amplía con jugadores que han brillado en las principales ligas del mundo.
Más ausencias en el Mundial 2026
Entre ellos aparece el portero italiano Gianluigi Donnarumma, quien no disputará el torneo tras la eliminación de Italia, una situación que ha sorprendido a los aficionados debido a la tradición futbolística de esa selección. También destaca el delantero polaco Robert Lewandowski, considerado uno de los mejores goleadores de la última década.
Otros futbolistas reconocidos que tampoco estarán en el Mundial 2026 incluyen al georgiano Khvicha Kvaratskhelia y al camerunés Bryan Mbeumo, cuyas selecciones no lograron superar las eliminatorias internacionales.
Estas ausencias demuestran lo exigente que resulta el camino hacia una Copa del Mundo, donde incluso grandes estrellas pueden quedarse fuera por resultados inesperados o por el alto nivel de competencia entre selecciones.