Brian Hickerson habla sobre la muerte de Hayden Panettiere

A través de un comunicado firmado por su abogado, Brian Hickerson, el novio de Hayden Panettiere, rompió el silencio acerca de la muerte de la estrella de Héroes y Nashville.
En contacto con el medio TMZ, el representante legal del empresario, Sloan Ellis, habló acerca de la investigación sobre la muerte de la actriz, que ocurrió este domingo.
"La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que dicha investigación continúe. Tal como se informó públicamente, la policía confirmó que no había indicios de delito", aseguró.
El abogado también confirmó que la policía no ha detectado señales de delito, un punto crucial en el desarrollo de la pesquisa.
El comunicado concluyó con una petición de privacidad para los seres queridos de Hayden Panettiere y una indicación clara de que Hickerson no emitirá más comentarios por el momento.
"Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no haremos más comentarios por el momento", expresó la firma legal, delineando la postura de Brian Hickerson ante la situación.
Los detalles del trágico hallazgo
Hayden Panettiere, quien tenía 36 años, fue encontrada inconsciente en un apartamento de Greenville el domingo 16 de agosto.
Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar e intentaron maniobras de reanimación, pero lamentablemente la actriz fue declarada muerta en la escena.
Un reporte policial inicial indicó que no presentaba signos de traumatismo que pudieran explicar su estado, lo que ha mantenido en vilo a la opinión pública sobre las causas de su deceso.
Según el informe policial, Brian Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el apartamento en el momento del fallecimiento. Fue Zach Hickerson quien descubrió a la artista inconsciente en un sillón. Ambos hermanos participaron activamente en la solicitud de asistencia de emergencia, un detalle que forma parte fundamental del expediente policial.
Los agentes que llegaron al lugar también recibieron información relevante sobre los medicamentos que Hayden Panettiere utilizaba.
Reportes de medios estadounidenses citan que Hickerson mostró a la policía una bolsa que contenía diversas medicinas que la actriz estaba tomando. La relación de estas sustancias con el fallecimiento es un aspecto fundamental que aún está pendiente de determinarse y que será clave en la investigación.
La investigación ha escalado y ahora cuenta con la participación de varias agencias federales y locales. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se ha incorporado al proceso, sumándose al Departamento de Policía de Greenville y a la oficina del forense del condado.