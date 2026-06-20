Policías y personas LGBTQI+ se enfrentan Antigua Guatemala

Forcejeos, gritos e intercambios de palabras se vivieron la tarde de este sábado, 20 de junio de 2026, en las calles de la Antigua Guatemala, por un enfrentamiento entre policías de varias instituciones y personas del colectivo LGBTQI+. Según testigos, los enfrentamientos empezaron después de la marcha de "Orgullo Antigua", porque algunos participantes ingresaron a la ciudad colonial para dar un paseo vistiendo ropa y otros implementos alusivos al movimiento.
En imágenes compartidas por varias personas, se puede notar la presencia de agentes de la Policía Municipal de Antigua Guatemala y de la Policía Nacional Civil (PNC) sometiendo a varios de los integrantes del movimiento antes mencionado.
El video muestra que uno de los peatones, supuestamente de la comunidad LGBTQI+ se enfrentó con uno de los agentes, por lo que los policías reaccionaron para detenerlo, en el fondo se escucha una voz que asegura que el hombre al que someten es ciudadano estadounidense, por lo que advierte que tratarlo de esa forma es un delito.
En algunas cuentas afirmaron que lo ocurrido era una represión en Antigua Guatemala en contra de las personas que únicamente portaban banderas y símbolos LGBTQI+ tras la marcha del orgullo de este sábado.
En otras noticias: El ente exportador subrayó la importancia de la infraestructura del país para la competitividad del sector exportador.
Movimiento LGBTQI+ pide calles libres
En otros videos, los integrantes de la citada comunidad lanzaron consignas pidiendo calles libres en Antigua Guatemala, bajo el argumento de que deberían poder transitar por las mismas sin ningún tipo de restricción.
Además, varias personas lanzaron consignas en contra de las autoridades actuales, haciendo señalamientos de supuesta corrupción en determinados funcionarios públicos.
Antes de los hechos de violencia, las personas LGBTQI+ participaron en una marcha que empezó al mediodía. La actividad se denominó "Orgullo Antigua" y en la misma los integrantes aseguraron estar haciendo historia, al realizar la primera actividad de este tipo en la ciudad colonial.