Sospechoso del tiroteo en la zona 1 sigue hospitalizado

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que el principal sospechoso de haber cometido un tiroteo en la 6a. avenida y 18 calle de la zona 1 permanece hospitalizado, bajo custodia policial. El detenido fue vapuleado por varias personas que lo interceptaron, luego de no haber podido escapar en una motocicleta tras abrir fuego en contra de dos hombres que fallecieron.
La PNC agregó que el presunto autor del ataque armado es un menor de 17 años. Las autoridades no descartaron que el incidente armado esté relacionado a una rivalidad entre pandilleros.
Los agentes narraron que el sospechoso de cometer el tiroteo portaba un chaleco anti balas al momento de cometer el ataque armado y portaba una pistola marca Glock. Después de recibir una golpiza, el ahora detenido fue llevado a la emergencia de un centro asistencial por la gravedad de las heridas que recibió.
La PNC compartió imágenes en las que se ve una camilla bajo custodia policial, en ella permanece el supuesto agresor hospitalizado. Alrededor de la camilla varios agentes vigilan al detenido, quien posiblemente sea trasladado a un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal al ser dado de alta.
En otros detalles de esta noticias: Las autoridades confirmaron que el agresor también resultó herido, tras intentar escapar corriendo del lugar.
Turba tenía la intención de linchar al sospechoso
Según las fuerzas de seguridad, el adolescente es el principal sospechoso de haber asesinado a dos hombres, uno de 18 años y otro de 24 años, frente a un local comercial y varias ventas informales de la 18 calle de la zona 1.
Según testigos, el adolescente llegó al lugar en una motocicleta, pero tras cometer el ataque armado, intentó en ella, pero le falló, por lo que salió corriendo, pero fue interceptado por una turba que tenía las intenciones de lincharlo.
La PNC señaló la motocicleta se identifica con placas M-877MRQ; hasta el momento se desconoce si el vehículo de dos ruedas cuenta con algún reporte de robo.