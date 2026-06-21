Ataque armado deja dos fallecidos en la zona 1

La 6a. avenida y 18 calle de la zona 1 fue escenario de un ataque armado que dejó dos fallecidos y un herido, según el reporte de los Bomberos Municipales y de autoridades de tránsito. Según testigos, tras hacer varios disparos, el agresor intentó escapar a bordo de una motocicleta que no encendió, por lo que una turba de personas lo persiguió y lo golpeó.
Bomberos Municipales reportaron que, tras evaluar los signos vitales de los dos heridos de bala, constataron que ambos carecían de signos vitales. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al sector para acordonar el área del hecho violento.
Amílcar Montejo, vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, describió que un motorista ingresó al espacio peatonal de las ventas ubicadas cerca del templo El Calvario para cometer el ataque armado. Asimismo, describió que al no poder escapar en el vehículo de dos ruedas que llevaba, intentó correr pero fue interceptado y vapuleado por una turba.