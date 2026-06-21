 Sube a 50 el número de heridos por accidente de autobús

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
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Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
Morocco MOR
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Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
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Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
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Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
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Ivory Coast ICV
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Ecuador ECU
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Curacao CUR
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Curacao CUR
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Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
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Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
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Tunisia TUN
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Japan JAP
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Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
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New Zealand NZE
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Belgium BEL
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Iran IRA
72
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
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New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
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Saudi Arabia SAA
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Uruguay URU
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Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
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Senegal SEN
Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
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Jordan JOR
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Portugal POR
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Portugal POR
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Uzbekistan UZB
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Uzbekistan UZB
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Nacionales

Sube a 50 el número de heridos por accidente de autobús

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó la asistencia a más de 50 personas tras la caída de un autobús de pasajeros en un barranco.

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La unidad de transporte quedó en el fondo del barranco tras los trabajos de rescate., Bomberos Voluntarios.
La unidad de transporte quedó en el fondo del barranco tras los trabajos de rescate. / FOTO: Bomberos Voluntarios.
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El número de heridos por el accidente de tránsito que involucró a un autobús de la empresa de transportes Xoyita, durante la mañana de este domingo, 21 de junio de 2026, aumentó a 50, según el reporte de Bomberos Voluntarios. Los paramédicos reportaron que ellos, junto al Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y que ayudaron con las tareas de evacuación y extracción de aproximadamente 50 personas, quienes viajaban como pasajeros en la unidad de transporte.

"Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Voluntarios estabilizaron y trasladaron al Hospital Regional de Quiché a aproximadamente 15 pacientes. Asimismo, otros heridos fueron ingresados al Hospital Nacional de Sololá para recibir atención médica", describieron los bomberos.

Los rescatistas narraron que en el lugar del accidente del autobús, el Mayor José Manuel Alfaro giró instrucciones al personal operativo para efectuar las labores de rescate y de estabilización de los pacientes. Las acciones se realizaron bajo el Sistema de Comando de Incidentes implementado en la emergencia.

Bomberos Voluntarios añadieron que rescatistas de las compañías 12, 33, 53, 98, 99 y 104 acudieron al lugar del accidente de tránsito. El referido cuerpo de socorro precisó que el accidente ocurrió en el kilómetro 140 de la carretera de Chichicastenango hacia Los Encuentros, en el sector conocido como Pendientes del Molino.

Así ocurrió el accidente del autobús: Bus de Transportes Xoyita se precipita a una hondonada en ruta Chichicastenango

Bus de Transportes Xoyita se precipita a una hondonada en ruta Chichicastenango

Bomberos Municipales Departamentales atienden a varias personas, tras la caída de un autobús en una hondonada.

Autobús con ruta a la costa sur

En las imágenes compartidas por los rescatistas se pudo observar que la unidad de transporte de pasajeros cubría la ruta entre Santa Lucía Cotzumalguapa, Quiché y Joyabaj.

Debido a los daños y la posición en que quedó el autobús, no fue posible establecer el número de placas de circulación del automotor. Los rescatistas enviados al lugar hicieron una exhaustiva revisión del colectivo, para que todas las personas fueran rescatadas.

La unidad de transportes quedó en el fondo del barranco, a la espera de ser extraída del lugar con el apoyo de grúas.

Foto embed
La unidad de transporte cayó a una profundidad de 15 metros. - Bomberos Voluntarios.

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