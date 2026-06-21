Sube a 50 el número de heridos por accidente de autobús

El número de heridos por el accidente de tránsito que involucró a un autobús de la empresa de transportes Xoyita, durante la mañana de este domingo, 21 de junio de 2026, aumentó a 50, según el reporte de Bomberos Voluntarios. Los paramédicos reportaron que ellos, junto al Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales atendieron la emergencia y que ayudaron con las tareas de evacuación y extracción de aproximadamente 50 personas, quienes viajaban como pasajeros en la unidad de transporte.
"Técnicos en Urgencias Médicas de Bomberos Voluntarios estabilizaron y trasladaron al Hospital Regional de Quiché a aproximadamente 15 pacientes. Asimismo, otros heridos fueron ingresados al Hospital Nacional de Sololá para recibir atención médica", describieron los bomberos.
Los rescatistas narraron que en el lugar del accidente del autobús, el Mayor José Manuel Alfaro giró instrucciones al personal operativo para efectuar las labores de rescate y de estabilización de los pacientes. Las acciones se realizaron bajo el Sistema de Comando de Incidentes implementado en la emergencia.
Bomberos Voluntarios añadieron que rescatistas de las compañías 12, 33, 53, 98, 99 y 104 acudieron al lugar del accidente de tránsito. El referido cuerpo de socorro precisó que el accidente ocurrió en el kilómetro 140 de la carretera de Chichicastenango hacia Los Encuentros, en el sector conocido como Pendientes del Molino.
Así ocurrió el accidente del autobús: Bus de Transportes Xoyita se precipita a una hondonada en ruta Chichicastenango
Autobús con ruta a la costa sur
En las imágenes compartidas por los rescatistas se pudo observar que la unidad de transporte de pasajeros cubría la ruta entre Santa Lucía Cotzumalguapa, Quiché y Joyabaj.
Debido a los daños y la posición en que quedó el autobús, no fue posible establecer el número de placas de circulación del automotor. Los rescatistas enviados al lugar hicieron una exhaustiva revisión del colectivo, para que todas las personas fueran rescatadas.
La unidad de transportes quedó en el fondo del barranco, a la espera de ser extraída del lugar con el apoyo de grúas.