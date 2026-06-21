Autobús se accidenta en barranco del Molino de El Tesoro

Un autobús de la empresa de transportes Xoyita, con ruta hacia Santa Cruz del Quiché, se precipitó al fondo de un barranco la mañana de este domingo, 21 de junio de 2026. Bomberos Municipales Departamentales reportaron el accidente, confirmando que paramédicos de Chichicastenango y Camanchaj atienden lo ocurrido.
Mario Upún, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que la hondonada en la que cayó la unidad de transporte tiene al menos 15 metros de profundidad. Asimismo, indicó que realizaron el rescate de varias personas para brindarles los primeros auxilios.
La caída del autobús causó que varios de los pasajeros presentaran golpes y heridas en distintas partes del cuerpo, siendo necesario el traslado de dos personas heridas a la emergencia de un centro asistencial, confirmó Upún.
Cabe destacar que el accidente ocurrió en las curvas del sector conocido como Molino de El Tesoro, lugar que se ubica entre el municipio de Chichicastenango y la cabecera departamental de El Quiché. El lugar es conocido por su complejidad y alto riesgo para transitar, debido a las curvas cerradas y ascensos y descensos prolongados.
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Rescate a varios metros de altura
En imágenes, los rescatistas mostraron que para llegar a los heridos tuvieron que utilizar sogas para descender varios metros de altura. Asimismo, para extraer a las personas fue necesario usar equipo especial.
Cabe destacar que sobre la cinta asfáltica, los cuerpos de rescate ubicaron varias unidades de emergencia para atender el accidente de tránsito. Al lugar también acudieron varios curiosos, quienes querían presenciar lo ocurrido en el accidente de tránsito.
Por el momento se desconocen los datos del autobús accidentado y del número exacto de personas lesionadas. Al finalizar las tareas de rescate, los cuerpos de rescate confirmarán la cantidad de lesionados.
Mientras tanto, las autoridades investigan las cusas del accidente, para establecer si hubo exceso de velocidad o una falla en el sistema mecánico de la unidad de transporte.