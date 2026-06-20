Accidente de microbús deja por lo menos dos fallecidos

El choque entre un microbús y un automóvil tipo sedan causó la muerte de dos personas y dejó a por lo menos ocho heridas la tarde de este sábado, 20 de junio de 2026, según el reporte de Bomberos Municipales Departamentales. Los rescatistas narraron que el incidente vial ocurrió en el área del Cantón Las Delicias, del municipio de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango.
Paramédicos de la referida institución bomberil acudieron al lugar del accidente, a bordo de las ambulancias AD-141, RD-117 y B-2 para evaluar a las personas afectadas, constando que uno de los pacientes falleció en el lugar y otro mientras era trasladado a un centro asistencial.
Los rescatistas indicaron que el choque del microbús y el sedán ocurrió en el kilómetro 208 de la ruta CA-2 al Pacífico, en la dirección hacia la Finca Miramar, ruta del departamento de Retalhuleu. "En el lugar se brindó atención prehospitalaria a las personas afectadas y se trasladó al Hospital Nacional de Coatepeque a siete personas de sexo femenino", describieron los rescatistas.
Los rescatistas trabajaron por varios minutos en el lugar del percance, "ya que se encontraban personas atrapadas dentro de la cabina de los vehículos involucrados", narraron.
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Escenario de una tragedia por el choque del microbús
Los paramédicos lamentaron que una persona de sexo masculino haya fallecido en el lugar del accidente, los rescatistas indicaron que tenía aproximadamente 65 años de edad. El fallecido fue extraído de uno de los automotores con herramientas especiales, como la que denominan "quijada de la vida".
Mientras tanto, Bomberos Municipales Departamentales de la estación número 4 del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, trasladaron a otras dos personas lesionadas. Los heridos son Diana Elizabeth Martinez Bail, de 21 años de edad y Jonathan Gustavo Molina Hernández, de 19 años.