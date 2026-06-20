 Accidente de microbús deja por lo menos dos fallecidos

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Accidente de microbús deja por lo menos dos fallecidos y ocho heridos

Según el relato de los cuerpos de rescate, una de las víctimas falleció mientras era llevada a un centro asistencial.

Compartir:
Los dos automotores chocaron de frente por causas que se desconocen. , Bomberos Municipales Departamentales.
Los dos automotores chocaron de frente por causas que se desconocen. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El choque entre un microbús y un automóvil tipo sedan causó la muerte de dos personas y dejó a por lo menos ocho heridas la tarde de este sábado, 20 de junio de 2026, según el reporte de Bomberos Municipales Departamentales. Los rescatistas narraron que el incidente vial ocurrió en el área del Cantón Las Delicias, del municipio de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango.

Paramédicos de la referida institución bomberil acudieron al lugar del accidente, a bordo de las ambulancias AD-141, RD-117 y B-2 para evaluar a las personas afectadas, constando que uno de los pacientes falleció en el lugar y otro mientras era trasladado a un centro asistencial.

Los rescatistas indicaron que el choque del microbús y el sedán ocurrió en el kilómetro 208 de la ruta CA-2 al Pacífico, en la dirección hacia la Finca Miramar, ruta del departamento de Retalhuleu. "En el lugar se brindó atención prehospitalaria a las personas afectadas y se trasladó al Hospital Nacional de Coatepeque a siete personas de sexo femenino", describieron los rescatistas.

Los rescatistas trabajaron por varios minutos en el lugar del percance, "ya que se encontraban personas atrapadas dentro de la cabina de los vehículos involucrados", narraron.

En más noticias: Autoridades locales instalaron barricadas para impedir que ingresara la marcha Orgullo Antigua a la Ciudad Colonial.

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala

Autoridades locales instalaron barricadas para impedir que ingresara la marcha Orgullo Antigua a la Ciudad Colonial.

Escenario de una tragedia por el choque del microbús

Los paramédicos lamentaron que una persona de sexo masculino haya fallecido en el lugar del accidente, los rescatistas indicaron que tenía aproximadamente 65 años de edad. El fallecido fue extraído de uno de los automotores con herramientas especiales, como la que denominan "quijada de la vida".

Mientras tanto, Bomberos Municipales Departamentales de la estación número 4 del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, trasladaron a otras dos personas lesionadas. Los heridos son Diana Elizabeth Martinez Bail, de 21 años de edad y Jonathan Gustavo Molina Hernández, de 19 años.

En Portada

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemalat
Nacionales

Impiden el ingreso de la marcha del orgullo a la Antigua Guatemala

03:12 PM, Jun 20
Automovilista resulta herido al ser impactado por presunta bala perdida en la Aguilar Batrest
Nacionales

Automovilista resulta herido al ser impactado por presunta bala perdida en la Aguilar Batres

02:25 PM, Jun 20
Motorista gravemente herido tras derrumbe en ruta Interamericanat
Nacionales

Motorista gravemente herido tras derrumbe en ruta Interamericana

04:07 PM, Jun 20
AGEXPORT llama a acelerar el cumplimiento de la ley DIPPt
Nacionales

AGEXPORT llama a acelerar el cumplimiento de la ley DIPP

01:29 PM, Jun 20
Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidadt
Nacionales

Marcha del Orgullo en Antigua Guatemala llama a la unidad

01:09 PM, Jun 20

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026Copa del MundoEstados Unidosredes socialesFIFAMéxicoBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar