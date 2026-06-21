 Accidente de Luis de Alba: Su rostro irreconocible

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Farándula

Luis de Alba sufre terrible accidente y aparece con el rostro irreconocible

El querido comediante mexicano reveló que sufrió una fuerte caída que lo llevó al hospital, aunque fiel a su estilo enfrentó la situación con humor y hasta se bautizó como “El Mapache Atómico”.

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Luis de Alba, Redes sociales
Luis de Alba / FOTO: Redes sociales
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El actor y comediante mexicano Luis de Alba generó preocupación entre sus seguidores después de compartir un video en redes sociales donde aparece con el rostro notablemente inflamado y cubierto de moretones.

Las imágenes rápidamente se viralizaron debido al impactante aspecto físico del artista, provocando especulaciones sobre su estado de salud y una ola de mensajes de apoyo por parte de sus admiradores.

Sin embargo, fue el propio comediante quien decidió aclarar la situación y explicar qué fue lo que ocurrió.

Una caída que terminó en el hospital

A través de su cuenta oficial de TikTok, Luis de Alba relató que sufrió un accidente doméstico que obligó a su traslado a un centro hospitalario.

El artista explicó que la caída le provocó múltiples golpes en el rostro, situación que generó la impresionante apariencia que mostró en el video.

Pese al impacto visual de las lesiones, el actor aseguró que su estado de salud es estable y que afortunadamente no sufrió heridas de gravedad.

@luisdealbaoficial

Amigos todo está bien!! Nos vemos pronto #luisdealba #pirruris

♬ Tlacoyo - Luis De Alba

"Tengo golpes, pero estoy bien", fue el mensaje principal que quiso transmitir a sus seguidores para tranquilizar a quienes se preocuparon tras ver las imágenes.

Fiel a su estilo, reaccionó con humor

Lejos de mostrarse abatido por el incidente, Luis de Alba decidió enfrentar la situación con el sentido del humor que lo ha caracterizado durante décadas.

Al inicio del video incluso bromeó sobre su apariencia física y sorprendió a sus seguidores con algunas ocurrencias que rápidamente se volvieron virales.

Foto embed
Luis de Alba - Redes sociales

Entre risas, señaló que muchos podrían confundirlo debido a los golpes y aseguró que aprovecharía la situación para adoptar un nuevo personaje. Fue entonces cuando se autodenominó "El Mapache Atómico", en referencia a los moretones alrededor de sus ojos.

La ocurrencia provocó cientos de comentarios de admiradores que destacaron su actitud positiva pese al accidente.

Desmiente rumores sobre su estado de salud

Tras la difusión de las imágenes comenzaron a circular versiones que aseguraban que el actor se encontraba en estado delicado.

Ante ello, Luis de Alba aprovechó la publicación para desmentir los rumores y asegurar que las informaciones eran completamente falsas.

El comediante explicó que no existe ninguna complicación médica grave y que únicamente debe esperar la recuperación natural de los golpes sufridos durante la caída. Además, agradeció las muestras de cariño recibidas y aseguró que espera continuar trabajando y compartiendo contenido con su público.

¿Quién es Luis de Alba?

Luis de Alba es uno de los comediantes más populares y reconocidos de México. Nacido en Veracruz en 1945, construyó una extensa trayectoria artística que abarca televisión, cine, teatro y espectáculos en vivo.

Durante varias décadas se convirtió en una de las figuras más queridas del entretenimiento mexicano gracias a personajes que marcaron a generaciones enteras.

Entre los más recordados destacan El Pirruris, Juan Camaney, El Ratón Crispín y Solín, figuras que se transformaron en referentes de la comedia popular en México y otros países de América Latina.

Su carrera alcanzó enorme popularidad durante los años setenta, ochenta y noventa, cuando participó en programas humorísticos que lograron altos niveles de audiencia.

@luisdealbaoficial

Ratón Crispín 🐭. #luisdealba #mundodeluisdealba #ratoncrispin #juancamaney

♬ El Ratón Jarocho - Luis De Alba

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