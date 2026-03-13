Recapturan a 'El Inquieto', pandillero de Fraijanes II

Las fuerzas de seguridad confirmaron este viernes, 13 de marzo, la recaptura de José Carmelo Sinay Ortiz, alias "Inquieto" o "Style", uno de los 20 pandilleros del Barrio 18 que en octubre de 2025 evadieron la justicia del Centro de Detención para Hombres Fraijanes II.
Las investigaciones e información de Inteligencia permitieron establecer que el prófugo se encontraba refugiado en un sector del municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Asimismo, que era protegido por integrantes de la clica Solo Para Locos, con presencia en Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango y Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), la captura se realizó hoy durante dos allanamientos coordinados por agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) en coordinación con personal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público.
Durante las diligencias se registró un enfrentamiento en el que dos policías y el pandillero detenido resultaron heridos.
Según las autoridades, con la detención de Sinay Ortiz suman ocho los terroristas recapturados y uno fallecido tras la masiva fuga en Fraijanes II.
Presidente destaca resultados
El presidente Bernardo Arévalo publicó un mensaje en sus redes sociales donde destacó detalles de la captura y aseguró que se mantiene la lucha contra las pandillas.
"Hoy, valientemente nuestros PNC se enfrentaron y recapturaron a José Sinay, alias "Inquieto", prófugo de Fraijanes II", indicó.
También confirmó que dos agentes de la PNC resultaron heridos en el marco del operativo, pero advirtió que siguen los esfuerzos de parte de su administración. "Se equivocan si creen que pueden seguir actuando al margen de la ley y escondiéndose. Los estamos encontrando y tendrán que responder. ¡Adelante, ministro Villeda!", manifestó.
Su publicación fue acompañada de fotografías donde se observan momentos del operativo y de las personas heridas.