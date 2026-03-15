 Suman 11 fugados de Fraijanes II pendientes de recaptura
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Suman 11 fugados de Fraijanes II pendientes de recaptura

La captura más reciente fue la de José Sinaí, apodado como "El Inquieto", quien ya fue recluido en el Preventivo de zona 18.

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La recaptura más reciente se ejecutó en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenago., PNC
La recaptura más reciente se ejecutó en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenago. / FOTO: PNC

Después de seis meses de la fuga masiva de reos registrada en el Centro Carcelario Fraijanes II, autoridades contabilizaron que 11 líderes del Barrio 18 todavía permanecen prófugos de la justicia, pendientes de recaptura. El caso salió a la luz pública el 13 de octubre de 2025, y el caso generó una crisis institucional que le costó el cargo al exministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

En esa fecha, las autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron que 20 integrantes de la pandilla del Barrio 18, considerados líderes de distintas clínicas, lograron escapar de la prisión de máxima seguridad ubicada en el municipio con el mismo nombre.

Desde entonces las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para localizar a los evadidos y según la información oficial, varios de estos ya han sido recapturados, entre ellos se encuentra Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon"; Gabriel de León, alias "Little Strong"; Marlon Manolo Martínez, alias "Espectr"o y Ever Jonathan Sinaí Dionisio, conocido como "Cartoon".

La detención más reciente es la de José Carmelo Sinaí Ortiz, alias "Inquieto" o "Style", quién fue localizado en San Juan Ostuncalco Quetzaltenango. Este domingo fue trasladado desde un centro asistencial hacia el Centro Preventivo para Varones de la zona 18.

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Fugados que están pendientes de recaptura

Durante este periodo de tiempo, las fuerzas de seguridad también reportaron que uno de los evadidos fue encontrado fallecido en un sector de Villa Canales.

A pesar de las capturas mencionadas, suman 11 pandilleros pendientes de recaptura, entre estos se encuentra Wilson Stephenson Nereida Aristondo y otros miembros calificados como peligrosos.

Por la fuga de Fraijanes II, 25 guardias del Sistema Penitenciario fueron ligados a proceso penal, entre ellos el ex subdirector del grupo B del referido centro de detención, Víctor Albeño.

Por estos mismos hechos se encuentran prófugos de la justicia el ex ministro de Gobernación, Francisco Jiménez; la ex viceministra de antinarcóticos, Claudia Palencia, y el exdirector de presidios Ludin Astolfo Godinez.

Con información del periodista Ángel Oliva de Emisoras Unidas 89.7 FM.

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