PNC y Ejército realizan requisa en la cárcel Renovación I

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, junto al Ejército de Guatemala, desarrollan una requisa en el Centro de Detención Renovación 1, durante este domingo 15 de marzo de 2026. En el operativo, las autoridades confirmaron el hallazgo de un arma de fuego, cargadores y municiones.
Además, los uniformados reportaron el hallazgo de drogas y celulares que por el momento siguen siendo contabilizados. Mientras tanto, El Ejército de Guatemala indicó que las acciones se desarrollan en el marco del estado de Prevención decretado por el Gobierno de Guatemala y en cumplimiento de los Acuerdos Gubernativos 40-2000 y 285-2012.
Una fuerte cantidad de efectivos militares y policiales ingresaron desde muy temprano a Renovación 1 durante la mañana de este domingo, para ejecutar la requisa. Algunos de los teléfonos y cargadores estaban escondidos en recipientes de plástico que simulaban contener productos de limpieza diaria.
La PNC informó que las acciones se desarrollan en conjunto con integrantes del Sistema Penitenciario. En imágenes se puede apreciar que en el procedimiento también participan agentes caninos K9 de la PNC.
Operativos de prevención en la zona 18
La PNC también informó que realiza operativos de prevención de seguridad en las afueras del Centro Preventivo para Varones de la zona 18. En ese lugar, la policía realiza inspecciones y registro de identidades, especialmente de las visitas que hacen fila para ingresar al centro carcelario.
"Los investigadores verifican posibles órdenes de captura, antecedentes e incautan cualquier ilícito que se encuentre", confirmaron los agentes de la PNC, con respecto a los operativos.
Como parte de las acciones preventivas, agentes policiales revisan bosas, artículos y productos que los visitantes intentan ingresar a los diferentes penales del país. Asimismo, realizan revisiones personales para evitar que las personas ingresen con armas de fuego, teléfonos u otros artículos ilícitos.
La PNC agregó que estas acciones se realizan de manera permanente en los accesos a las principales cárceles del país.