Llenan de color las calles aledañas a la Guardia de Honor

Devotos católicos madrugaron este domingo 15 de marzo de 2026, Cuarto Domingo de Cuaresma, para elaborar varias alfombras que llenaron de color las calles aledañas la Guardia de Honor, ubicada en la zona 10 capitalina. Las obras adornaron el recorrido de la procesión de Jesús Nazareno de la Misericordia que salió a las 8:00 horas.
Desde muy temprano, vecinos e integrantes de diferentes grupos católicos y militares se organizaron para usar este medio de expresión por la procesión de la Consagrada Imagen, también conocida como Jesús Nazareno de la Guardia de Honor.
El color del aserrín fue la materia prima para plasmar mensajes de fe y firmar la devoción a Jesús Nazareno de la Misericordia, por parte de varias unidades que componen el Ministerio de la Defensa. Con la habilidad de los devotos, las obras plasmaron cuadros que resaltaron los elementos principales de la comunión con Cristo en la fe católica.
Al frente de la Cuasiparroquia Personal Castrense de San Miguel Arcángel se pudo apreciar una de las obras, elaborada por el Segundo Batallón de la Policía Militar, a base de pino y aserrín morado.
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Color de Cuaresma sobre Avenida Reforma
Frente a la Guardia de Honor, sobre la Avenida Reforma, el Ministerio de la Defensa Nacional elaboró una de las alfombras más grandes con los colores propios de la Cuaresma y Semana Santa. La obra plasmada sobre una base café resalta diseños con flores y marcos artísticos.
Otra de las alfombras resaltó la imagen de Cristo crucificado, sobre una base rosa, con marco de pino y hojas de olivo.
A los costados de la Avenida Reforma también se formaron distintas bandas marciales, quienes rindieron honores a la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Misericordia, cuyo recorrido está programado para concluir a las 22:30 horas, según la programación planificada.