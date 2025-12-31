Incendio consume recicladora en Villa Nueva

Un incendio de grandes proporciones se registró este miércoles, 31 de diciembre, en un inmueble ubicado en la 5ª avenida y 10ª calle de la zona 3 del municipio de Villa Nueva, Guatemala, en la colonia Covinta. En el lugar funciona una recicladora que fue consumida parcialmente.
Por causas no establecidas, durante la madrugada este espacio se prendió en llamas que se propagaron rápidamente debido al tipo de materiales almacenados en el lugar.
Al observar las columnas de humo y el fuego que salía desde este negocio, las personas solicitaron el apoyo de los cuerpos de socorro, que acudieron de inmediato a bordo de varias unidades de emergencia, contra incendios y de abastecimiento.
A las labores se sumó el personal de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Bárcena y Santa Isabel Villa Nueva, quienes laboraron con las unidades BD-50, BD-47, BDS-1, AD-102, VN-02 para controlar y liquidar el incendio evitando su propagación.
Asimismo, técnicos en urgencias médicas de los Bomberos Voluntarios acudieron a este sector para trabajar en el combate del fuego desde distintos puntos con el fin de poder controlar la situación.
"Elementos de distintas compañías trabajaron por aproximadamente 1 hora con 30 minutos. Se utilizaron 5 mil galones de agua y finalmente quedó sofocado el fuego", dijo Leandro Amado, vocero del referido cuerpo de socorro.
Preliminarmente se conoció que este incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Las pérdidas no han sido cuantificadas.
Incendio en vivienda de zona 1
También durante la madrugada de este miércoles hubo otra emergencia relacionada con incendios. Esta ocurrió en la 17 avenida y 18 calle de la zona 1, Ciudad de Guatemala, Barrio Gerona.
Según la información compartida por los cuerpos de socorro, se atendió un incendio estructural declarado en una vivienda. Las causas del incidente no fueron establecidas.
Los técnicos en urgencias médicas de los Bomberos Voluntarios y Municipales trabajaron atacando el fuego desde dos puntos distintos y aplicaron aproximadamente 9 mil galones de agua para poder finalmente apagar el fuego.