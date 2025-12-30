 Incendio en tráiler de gas propano por falla mecánica
Falla mecánica provoca incendio en tráiler que trasladaba gas propano

Los bomberos intervinieron y lograron controlar el fuego.

Falla mecánica provoca incendio en camión que trasladaba gas propano
Los cuerpos de socorro atendieron la emergencia en la zona 12. / FOTO: Bomberos Municipales

Un incendio vehicular se registró en horas de la noche del pasado lunes, 29 de diciembre, en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calle de la zona 12, Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia y evitaron que alguna persona resultara lesionada.

De acuerdo con la información compartida por la institución de socorro, un vehículo de transporte pesado que trasladaba aproximadamente 1 mil 300 cilindros de gas propano presentó fallas mecánicas que desataron las llamas en la parte inferior del automotor.

"El tráiler sufrió desperfectos mecánicos, recalentando su sistema de frenos y generando fuego por fricción. Sin embargo, fue sofocado por nuestro personal", indicó un portavoz de la institución.

El incendio representaba un alto riesgo de explosión, debido a que la carga consistía en cilindros de gas propano, un material altamente inflamable. La exposición prolongada al calor podía provocar el aumento de presión en los cilindros, generando una posible detonación con consecuencias graves para conductores, viviendas cercanas y la circulación vehicular.

Sin embargo, la pronta intervención evitó que el fuego se propagara y redujo el peligro para la población y el personal de respuesta.

El cuerpo de socorro no reportó personas heridas como consecuencia de este incidente, solamente hubo daños materiales.

Controlan incendios en Mixco y la capital

Durante el pasado lunes, 29 de diciembre, se registraron incendios estructurales en diferentes sectores de la Ciudad de Guatemala y Mixco que generaron múltiples pérdidas materiales.

Uno de los incidentes ocurrió en la 5ª avenida y 1ª calle de la colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco, donde el fuego que consumía un inmueble fue controlado por personal de Bomberos Voluntarios evitando que se propagara a áreas aledañas.

Otro incendio estructural se reportó en la 15 calle y 21 avenida de la colonia Ciudad Vieja, zona 16, capitalina, donde las llamas afectaron una vivienda. No hubo heridos, pero sí múltiples pérdidas.

