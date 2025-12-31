 Mensaje de Año Nuevo de la fiscal Consuelo Porras
Nacionales

En mensaje de Año Nuevo, Porras reitera actuar independiente del MP pese a "presiones"

La fiscal general, Consuelo Porras, señaló que su gestión se ha llevado a cabo guiada por la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, por lo que descartó que se esté criminalizando a ciertas personas.

Compartir:
La fiscal general Consuelo Porras brindó un mensaje para celebrar el Año Nuevo., Ministerio Público
La fiscal general Consuelo Porras brindó un mensaje para celebrar el Año Nuevo. / FOTO: Ministerio Público

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, envió un mensaje a los guatemaltecos este miércoles 31 de diciembre con motivo de la celebración de Año Nuevo. En este resaltó el trabajo realizado por la institución a su cargo y enfatizó que continuará actuando bajo el cumplimiento de la Constitución y atendiendo la legalidad, pese a "presiones".

En un video difundido por medio de las redes sociales institucionales, la funcionaria expresó que en el momento en el que culmina un año y está preparándose para uno nuevo el principal agradecimiento es a Dios, "reconociendo que es Él quien guía a las naciones, fortalece a las familias y concede sabiduría a quienes hemos sido llamados a servir con responsabilidad y rectitud".

"Con humildad y fe, pedimos que Guatemala continúe avanzando en el camino de la verdad, la justicia, la paz y el respeto pleno a los derechos humanos. Es con ese compromiso que en mi calidad de fiscal general de la república reafirmo ante ustedes, guatemaltecos, que esta institución cumple su mandato constitucional con independencia, objetividad, honestidad y estricto apego a la ley", aseguró.

Asimismo, Porras señaló que su gestión se ha llevado a cabo guiada únicamente por la Constitución Política de la República y el ordenamiento jurídico vigente, según sus palabras, sin responder a presiones internas ni externas.

Expone acciones enfocadas en impedir investigaciones

Aseguró que, no obstante, esas "presiones" de las que ha sido objeto el MP donde distintos actores han procurado buscar que personal de ese ministerio sea sancionado para impedir que se continúe con las investigaciones de las que han sido objeto.

"Sanciones que han pretendido evitar el legítimo ejercicio de la acción de persecución penal que le corresponde al MP. Es preocupante ver que se ha invertido cantidad de recursos con el objeto de demeritar y restar la credibilidad del Ministerio Público, reiterando mentiras. Y una mentira, no importa qué tantas veces se repita, jamás se volverá una verdad", añadió.

Según Porras, todas las investigaciones llevan el respaldo jurídico adecuado para ser sustentadas ante los tribunales de justicia, por lo que enfatizó que la Fiscalía no criminaliza a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, funcionarios ni persona alguna como, expuso, se pretende hacer ver.

Finalmente, la fiscal indicó que seguirá defendiendo la institucionalidad democrática y asegurando que ninguna persona ni grupo estén por encima de la ley, por lo que exhortó a los distintos actores de la sociedad guatemalteca para que ejerzan las acciones tendientes a mantener y garantizar la institucionalidad del país, evitando desacreditar y desinformar con el único propósito de "evitar la verdad de los acontecimientos" y que, por el contrario, se sumen a un esfuerzo generalizado en trabajar responsable, profesional y con mística de trabajo en favor de los guatemaltecos.

Porras: “El Ministerio Público no tolerará que nuestro territorio sea utilizado para actividades ilícitas”

Tras las declaraciones de la fiscal general de EE. UU. sobre el supuesto uso del espacio aéreo guatemalteco como “puente” para actividades de narcotráfico, la jefa del MP, Consuelo Porras, aseguró que se están desarrollando importantes investigaciones en materia de narcoactividad.

En Portada

Williams Julajuj y Heidy Villegas ganan la San Silvestre 2025t
Deportes

Williams Julajuj y Heidy Villegas ganan la San Silvestre 2025

03:33 PM, Dic 31
Ministerio de Finanzas anuncia iniciativa de ley para la ampliación del presupuestot
Nacionales

Ministerio de Finanzas anuncia iniciativa de ley para la ampliación del presupuesto

01:07 PM, Dic 31
En mensaje de Año Nuevo, Porras reitera actuar independiente del MP pese a presionest
Nacionales

En mensaje de Año Nuevo, Porras reitera actuar independiente del MP pese a "presiones"

04:47 PM, Dic 31
Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025t
Farándula

Películas para maratonear en streaming y despedir el 2025

08:53 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos