Mensaje de Año Nuevo de la fiscal Consuelo Porras

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, envió un mensaje a los guatemaltecos este miércoles 31 de diciembre con motivo de la celebración de Año Nuevo. En este resaltó el trabajo realizado por la institución a su cargo y enfatizó que continuará actuando bajo el cumplimiento de la Constitución y atendiendo la legalidad, pese a "presiones".
En un video difundido por medio de las redes sociales institucionales, la funcionaria expresó que en el momento en el que culmina un año y está preparándose para uno nuevo el principal agradecimiento es a Dios, "reconociendo que es Él quien guía a las naciones, fortalece a las familias y concede sabiduría a quienes hemos sido llamados a servir con responsabilidad y rectitud".
"Con humildad y fe, pedimos que Guatemala continúe avanzando en el camino de la verdad, la justicia, la paz y el respeto pleno a los derechos humanos. Es con ese compromiso que en mi calidad de fiscal general de la república reafirmo ante ustedes, guatemaltecos, que esta institución cumple su mandato constitucional con independencia, objetividad, honestidad y estricto apego a la ley", aseguró.
Asimismo, Porras señaló que su gestión se ha llevado a cabo guiada únicamente por la Constitución Política de la República y el ordenamiento jurídico vigente, según sus palabras, sin responder a presiones internas ni externas.
Expone acciones enfocadas en impedir investigaciones
Aseguró que, no obstante, esas "presiones" de las que ha sido objeto el MP donde distintos actores han procurado buscar que personal de ese ministerio sea sancionado para impedir que se continúe con las investigaciones de las que han sido objeto.
"Sanciones que han pretendido evitar el legítimo ejercicio de la acción de persecución penal que le corresponde al MP. Es preocupante ver que se ha invertido cantidad de recursos con el objeto de demeritar y restar la credibilidad del Ministerio Público, reiterando mentiras. Y una mentira, no importa qué tantas veces se repita, jamás se volverá una verdad", añadió.
Según Porras, todas las investigaciones llevan el respaldo jurídico adecuado para ser sustentadas ante los tribunales de justicia, por lo que enfatizó que la Fiscalía no criminaliza a operadores de justicia, defensores de derechos humanos, funcionarios ni persona alguna como, expuso, se pretende hacer ver.
Finalmente, la fiscal indicó que seguirá defendiendo la institucionalidad democrática y asegurando que ninguna persona ni grupo estén por encima de la ley, por lo que exhortó a los distintos actores de la sociedad guatemalteca para que ejerzan las acciones tendientes a mantener y garantizar la institucionalidad del país, evitando desacreditar y desinformar con el único propósito de "evitar la verdad de los acontecimientos" y que, por el contrario, se sumen a un esfuerzo generalizado en trabajar responsable, profesional y con mística de trabajo en favor de los guatemaltecos.