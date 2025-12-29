 Papa León XIV recibe al embajador guatemalteco, Santiago Palomo
Papa León XIV recibe al embajador guatemalteco, Santiago Palomo

El ex Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo presentó ante el pontífice las cartas credenciales.

El Papa León XIV recibió a Santiago Palomo Vila, Embajador de Guatemala ante la Santa Sede., Foto EFE
El Papa León XIV recibió a Santiago Palomo Vila, Embajador de Guatemala ante la Santa Sede. / FOTO: Foto EFE

Este lunes 29 de diciembre el Papa León XIV recibió en el Palacio Apostólico del Vaticano al nuevo embajador de Guatemala ante la Santa Sede, Santiago Palomo, ex secretario la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP).

Palomo presentó ante el pontífice las cartas credenciales, además, le entregó como regalo una montura de caballo hecha por un artesano de Esquipulas.

L'Osservatore Romano, periódico de la Santa Sede destacó que el representante diplomático de Guatemala, nació el 9 de junio de 1994 y es católico. Se graduó en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Rafael Landívar (2013) y obtuvo una Maestría en Derecho (LLM) en la Universidad de Harvard en Boston (2022).

El pasado 17 de noviembre, el Organismo Ejecutivo confirmó que Palomo dejaría el cargo de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia para ocupar la función de embajador. Desde ese momento, el funcionario dejó esa función para dedicarse al trabajo diplomático en la Santa Sede, bajo el amparo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El anuncio del mandatario, Bernardo Arévalo, se dio durante la conferencia de prensa de los lunes conocida como "La Ronda". En ese momento, el mandatario destacó las cualidades de Palomo y su profesionalismo al servicio del Organismo Ejecutivo.

Antes de ser parte de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Palomo trabajó como director de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). Palomo llegó al puesto de comunicación el 15 de julio de 2024, destacado por su apertura hacia los medios de comunicación.

Reconocen labor de la FAFG en el 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz

Guatemala conmemora este 29 de diciembre los 29 años de la firma de los Acuerdos de Paz

Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas, 89.7*

