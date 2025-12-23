 Santiago Palomo entrega credenciales ante la Santa Sede
Nacionales

Santiago Palomo entrega credenciales como embajador de Guatemala ante la Santa Sede

La Santa Sede oficializó la entrega de credenciales del nuevo embajador de Guatemala, Santiago Palmo.

El diplomático fungió como secretario de comunicación social del presidente, Bernardo Arévalo., Santa Sede.
El diplomático fungió como secretario de comunicación social del presidente, Bernardo Arévalo. / FOTO: Santa Sede.

La Santa Sede publicó imágenes de como el nuevo embajador de Guatemala entregó sus credenciales durante la madrugada de este lunes, 23 de diciembre de 2025. La sede diplomática confirmó que fue su excelencia, Monseñor Edgar Peña Parra, Sustituto para Asuntos Generales del Vaticano, quien recibió al Embajador de Guatemala.

La Santa Sede reportó la reunión con el "excelentísimo señor, Santiago Palomo Vila, para la presentación de una copia de sus cartas credenciales", ante la Santa Sede en Ciudad del Vaticano".

Trump impulsa agenda propia con remoción de 29 diplomáticos de sus embajadas, incluida Guatemala

La administración reorganiza el servicio exterior, retirando a cerca de 30 representantes para impulsar su agenda ‘America First’, generando preocupación en el sector.

