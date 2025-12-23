Santiago Palomo entrega credenciales ante la Santa Sede

La Santa Sede publicó imágenes de como el nuevo embajador de Guatemala entregó sus credenciales durante la madrugada de este lunes, 23 de diciembre de 2025. La sede diplomática confirmó que fue su excelencia, Monseñor Edgar Peña Parra, Sustituto para Asuntos Generales del Vaticano, quien recibió al Embajador de Guatemala.
La Santa Sede reportó la reunión con el "excelentísimo señor, Santiago Palomo Vila, para la presentación de una copia de sus cartas credenciales", ante la Santa Sede en Ciudad del Vaticano".