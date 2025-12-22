 Trump Remueve 29 Diplomáticos, Incluyendo Guatemala: Impacto
Nacionales

Trump impulsa agenda propia con remoción de 29 diplomáticos de sus embajadas, incluida Guatemala

La administración reorganiza el servicio exterior, retirando a cerca de 30 representantes para impulsar su agenda 'America First', generando preocupación en el sector.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un anuncio en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2025, EFE/WILL OLIVER
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un anuncio en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca, en Washington, DC, Estados Unidos, el 19 de diciembre de 2025 / FOTO: EFE/WILL OLIVER

La administración del presidente Donald Trump inició un proceso de reestructuración diplomática que implicó el retiro de casi 30 diplomáticos de carrera de sus puestos como embajadores y otros altos cargos en embajadas alrededor del mundo. Esta medida busca asegurar la presencia de funcionarios leales a su agenda política, conocida como "America First", en representaciones clave en el extranjero.

Los diplomáticos afectados, quienes ocupaban jefaturas de misión en al menos 29 países, recibieron notificaciones sobre el fin de sus mandatos. Aunque la decisión generó preocupación en algunos sectores, los funcionarios del Departamento de Estado aclararon que los profesionales no perderán sus puestos en el servicio exterior. En cambio, tendrán la opción de regresar a Washington para desempeñar otras funciones si así lo desean, según informaron fuentes oficiales bajo condición de anonimato.

Contexto y Justificación Oficial

La salida de estos embajadores se enmarca en la prerrogativa presidencial, ya que los embajadores sirven a voluntad del mandatario en turno. Si bien es común que permanezcan en sus puestos entre tres y cuatro años, los cambios implementados por la administración Trump aceleraron este proceso para muchos de ellos. Inicialmente, los jefes de misión fueron informados la semana pasada sobre el término de sus mandatos en enero, pero la situación se precipitó cuando comenzaron a recibir avisos formales de su inminente salida a mediados de la semana.

El Departamento de Estado, aunque se abstuvo de comentar sobre el número exacto de embajadores involucrados, defendió los movimientos como "un proceso estándar en cualquier administración". Subrayó que un embajador es "un representante personal del presidente y es derecho del presidente asegurarse de contar con personas en estos países que impulsen la agenda del 'America First'".

Alcance Geográfico de los Cambios

La reestructuración diplomática tuvo un impacto significativo en diversas regiones del planeta. El continente africano fue el más afectado, con trece países donde se realizaron cambios en las embajadas:

  • Burundi
  • Camerún
  • Cabo Verde
  • Gabón
  • Costa de Marfil
  • Madagascar
  • Mauricio
  • Níger
  • Nigeria
  • Ruanda
  • Senegal
  • Somalia
  • Uganda

En segundo lugar, Asia experimentó modificaciones en seis naciones:

  • Fiji
  • Laos
  • Islas Marshall
  • Papúa Nueva Guinea
  • Filipinas
  • Vietnam

Europa también vio cambios en cuatro de sus países:

  • Armenia
  • Macedonia
  • Montenegro
  • Eslovaquia

Finalmente, dos países en Oriente Medio (Argelia y Egipto), dos en Asia meridional y central (Nepal y Sri Lanka) y dos en el hemisferio occidental (Guatemala y Surinam) completaron la lista de naciones donde se llevaron a cabo estos movimientos de personal diplomático.

Reacciones y Preocupaciones

La noticia sobre el retiro de estos embajadores fue inicialmente reportada por el medio Politico y rápidamente generó inquietud. Legisladores y el sindicato que representa a los diplomáticos estadounidenses expresaron su preocupación por la magnitud y la celeridad de los cambios, así como por las posibles implicaciones para la continuidad de la política exterior del país.

