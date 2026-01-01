Conciertos en Guatemala 2026: Agenda Musical Imperdible

Desde enero hasta noviembre, ya se han confirmado más de 15 presentaciones de artistas nacionales e internacionales, con fechas que abarcan desde pop, rock y música regional hasta K-pop y reguetón.
El inicio del año estará marcado por la presentación de Las Guerreras del K-pop, quienes ofrecerán shows en Quetzaltenango el 17 de enero, en Cobán el mismo día y en Ciudad de Guatemala los domingos 18 y 25 de enero en el Zoológico La Aurora. Las entradas ya se encuentran disponibles en varios rangos de precios.
El 30 de enero, el reconocido grupo Miel San Marcos se presentará en Mazatenango, mientras que María León y Yahir llevarán su gira Fuego al Forum Majadas el 28 de febrero. Ese mismo día, Santiago Cruz ofrecerá un concierto íntimo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, prometiendo una velada cargada de emoción y música de calidad.
En marzo, los fanáticos del rock y la música retro podrán disfrutar del Grupo Matute con su gira Disco Stereo Tour el 21 de marzo en Forum Majadas, mientras que el 28 de marzo llega el Fest Back to Reggaetón con Ken Y, Trebol Clan y La Máquina del Tiempo en la Explanada 5, antiguo Estadio del Ejército.
El 7 de marzo se espera la llegada de Grupo Firme con su La Última Peda Tour 2026 en el Estadio Cementos Progreso.
Abril traerá el regreso de Depresión Sonora con su World Tour 2026: Vacaciones para siempre, el 19 de abril en la Alianza Francesa.
En mayo se realizará el Empire Music Festival 2026 en Villa Canales los días 1 y 2, mientras que El Buki y Sebastián Yatra visitarán el país el 15 y 16 de mayo, respectivamente.
Ed Sheeran cerrará el mes con su Loop Tour el 27 de mayo en el Estadio Cementos Progreso, prometiendo un espectáculo inolvidable. Milo P también se presentará el 29 de mayo.
En agosto, Alex Fernández subirá al escenario el 21, y en septiembre, Caifanes visitará Guatemala el 3. Finalmente, el DJ y productor Martin Garrix llegará con su espectáculo el 13 de noviembre en la Explanada 5.
Con esta diversa oferta, Guatemala se consolida como un destino imperdible para los amantes de la música, ofreciendo conciertos para todos los gustos y edades, con artistas que han dejado huella en distintas generaciones y estilos musicales.
