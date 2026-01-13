 Amparo cuestiona participación de rector en comisión de postulación del TSE
Amparo cuestiona participación de rector en comisión de postulación del TSE

El diputado José Chic accionó contra la designación del rector Mynor Herrera para integrar la postuladora.

Mynor Herrera, rector de la Upana., Guatemala Visible
Mynor Herrera, rector de la Upana. / FOTO: Guatemala Visible

El diputado José Chic informó este viernes, 13 de enero, que presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del nombramiento de Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana (Upana), como integrante de la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El legislador del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) argumentó que el profesional es ministro de culto, lo que representa un impedimento legal para que pueda sumarse a la referida instancia.

