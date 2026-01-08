 Academia privada llama a garantizar independencia y transparencia en elección del TSE
Academia privada llama a garantizar independencia y transparencia en elección del TSE

Rectores y Decanos de Derecho de universidades privadas emitieron un pronunciamiento en el marco del proceso de elección de autoridades electorales.

El traslado obedece a la aparición de un hongo, comunicó el TSE. / FOTO: Archivo.

En el marco de la integración del próximo Tribunal Supremo Electoral, a través de una carta abierta diversas organizaciones exhortan a rectores y decanos de Derecho de las universidades privadas a asumir un rol determinante en la Comisión de Postulación, privilegiando perfiles éticos, independientes y sin cuestionamientos, como garantía de elecciones libres e imparciales en los próximos procesos electorales.

