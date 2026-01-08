En el marco de la integración del próximo Tribunal Supremo Electoral, a través de una carta abierta diversas organizaciones exhortan a rectores y decanos de Derecho de las universidades privadas a asumir un rol determinante en la Comisión de Postulación, privilegiando perfiles éticos, independientes y sin cuestionamientos, como garantía de elecciones libres e imparciales en los próximos procesos electorales.
Nacionales
Academia privada llama a garantizar independencia y transparencia en elección del TSE
Rectores y Decanos de Derecho de universidades privadas emitieron un pronunciamiento en el marco del proceso de elección de autoridades electorales.
- por Nancy Alvarez
- 14:13, Ene 08 2026
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Farándula
Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards
- por Luisa Maria Godinez
- 06:02 AM, Ene 05
Farándula
Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada
- por Sandy Sandoval
- 06:31 PM, Ene 05
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
Tendencias
¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?
- por Monica Avila
- 08:40 AM, Ene 05
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.