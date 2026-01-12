 Rectores eligen a sus representantes ante comisión postuladora del TSE
El Foro de Rectores de las Universidades Privadas eligió este lunes 12 de enero a sus representantes titular y suplente ante la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032.

Los profesionales designados para ser parte de este proceso son: Mynor Augusto Herrera Lemus, rector de la Universidad Panamericana (Upana), como titular; y Mynor René Cordón, rector de la Universidad Regional, como suplente.

Guatemala inició la semana pasada el proceso para la renovación de los cinco magistrados titulares y suplentes del tribunal electoral que estará a cargo de los comicios generales programados para 2027.

Los nuevos magistrados tomarán posesión el próximo 20 de marzo para un período de seis años, por lo que tendrán bajo su mandato también la realización de las elecciones en 2031.

El proceso empezó el pasado lunes 5 de enero con el voto de miles de abogados y licenciados de diversas ciencias sociales para designar a sus representantes en una comisión de postulación, compuesta también por el rector de la Universidad de San Carlos (Usac) y de las universidades privadas.

