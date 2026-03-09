Gobierno intensifica monitoreo de precios de combustibles

El Gobierno de Guatemala anunció este lunes, 9 de marzo, que se reforzarán los monitoreos de los precios de los combustibles y otros derivados del petróleo en el país debido a que se han detectado aumentos injustificados en este mercado por supuesta influencia de la situación internacional.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo indicó que la guerra está creando problemas e interrumpiendo el tráfico de buques tanque en el estrecho de Osmus, donde circula el 21.5% del combustible del mundo.
"Lo que estamos viendo ahora, efectivamente, es que como resultado de lo que está sucediendo en el estrecho hay un aumento de los precios del petróleo en las bolsas correspondientes. Sin embargo, lo que no se dice es que, por la situación de reservas que existen en nuestro país y otros países el impacto de lo que está sucediendo, de estos aumentos debería sentirse y tener efectos aproximadamente entre dos y 12 meses. No es inmediato", dijo.
Sin embargo, indicó que los aumentos de precios que se han visto en las gasolineras no tienen nada que ver con un problema de abastecimiento, sino que se trata de un problema de especulación.
"Hay gente que está aprovechándose del hecho de que la noticia de la guerra en el Golfo y aumento precios petróleos está en la mesa, en el escritorio, de todo el mundo para tratar de empujar una campaña de especulación y alzas que no tienen fondo real", expresó.
Plan Centinela reforzará vigilancia
Tras exponer la situación que se observa en el país en tema de combustibles, Arévalo señaló que desde hoy el Gobierno va a reforzar el monitoreo de precios en gasolineras y otros expendios de productos derivados del petróleo.
Esta vigilancia se hará por medio del Plan Centinela, que ahora será una fuerza conjunta integrada por los Ministerios de Economía, Energía y Minas y Gobernación, así como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Procuraduría de los Derechos Humanos.
Por medio de este mecanismo se buscará identificar claramente los procedimientos y responsables por la manipulación de precios, acaparamiento y/o especulación para proceder a hacer las denuncias ante el Ministerio Público.