 Express Mixco retoma operaciones con aumento en pasajes
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Express Mixco reanuda labores con incremento al valor del pasaje

Se aplicó un aumento del 40% a la tarifa que deben pagar los usuarios.

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Las unidades atenderán colonias en distintos puntos del municipio. Cortesía
ExpressMixco / FOTO:

Luego de dos días de paralización de labores, los pilotos del servicio de transporte de pasajeros retomaron este miércoles 25 de marzo la circulación en las distintas zonas del municipio de Mixco, Guatemala. La reanudación del servicio se ve marcada por un incremento del 40 por ciento en el valor del pasaje.

De acuerdo con la información compartida por la Municipalidad de Mixco, la suspensión del servicio surgió en el marco de las peticiones de los transportistas para aplicar un reajuste a la tarifa debido al alza en el precio de los combustibles.

Mynor Espinoza, portavoz de la Municipalidad de Mixco, explicó en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que 15 rutas ya están prestando el servicio en esa localidad, donde esta semana se vieron afectados los usuarios.

Explicó que se accedió a fijar los incrementos tomando en cuenta las dificultades que tuvieron que enfrentar en las últimas 48 horas los usuarios ante la falta de buses, pues se vieron obligados a abordar transportes alternativos pagando altos precios.

"Fue caótico para todas las personas que utilizan el servicio. Son personas de ‘a pie’ que tuvieron que pagar diferentes taxis, mototaxis y otros medios de transporte, pagando más de 35 quetzales, hasta 60 quetzales diarios, para realizar sus labores. Esto formó parte de una crisis y el alcalde de Mixco, Neto Bran, tuvo que dar a conocer esta situación para poder reanudar el transporte ante la carencia del Gobierno de acciones inmediatas", dijo.

En ese sentido, el pasaje que antes costaba 5 quetzales por persona, ahora tendrá un valor de 6 quetzales si se cubre con la tarjeta prepago y de 7 quetzales si el pago se hace en efectivo.

Medida temporal

Las autoridades municipales dieron a conocer que el incremento al valor del pasaje es una medida temporal, por lo que podría modificarse en los próximos días. Sin embargo, no se tiene una fecha específica para ello, ya que dependerá de los precios de los combustibles.

El portavoz de la comuna indicó que, aunque hay personas que ven de forma negativa el incremento en el valor del pasaje, en general los mixqueños más afectados que sufrieron por el paro estarían tomando la disposición "con buenos ojos". Ello, según dijo, al tener que pagar uno o dos quetzales más por un tiempo, en comparación con los más de 35 quetzales por viaje que invertían durante el paro.

Finalmente, compartió que se mantendrán acciones de verificación de parte de la Policía Municipal de Tránsito para evitar que los taxis registrados y transportes alternativos realicen cobros excesivos. Si se detectan casos donde estén solicitando más de 5 quetzales a los usuarios, los vehículos serán consignados y trasladados al predio respectivo para el seguimiento del proceso que corresponda.

* Escuche aquí la entrevista completa con el portavoz de la municipalidad de Mixco:

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