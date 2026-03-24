Pilotos de buses de Mixco mantienen suspensión del servicio

La municipalidad de Mixco confirmó que, por segundo día consecutivo, las unidades de Express Mixco no están prestando el servicio. Cientos de personas continúan afectadas por la paralización de labores a la que recurrieron los transportistas como medida para exigir que se aplique un aumento al precio del pasaje.
Serias complicaciones para trasladarse a sus labores cotidianas enfrentaron este martes, 24 de marzo, los habitantes del referido municipio. Los buses que circulan en el tramo desde esa localidad hacia la ciudad capital y viceversa no circularon nuevamente.
"Continúa fatal de transporte en la ciudad de Mixco en las 11 zonas. No están prestando el servicio los diferentes express que trasladan a los usuarios a diferentes puntos de la capital, como El Obelisco, Periférico, zona 1, El Naranjo, interconexión en la zona 7, entre otros puntos", dijo Mynor Espinoza, portavoz de la comuna.
Agregó que esto ha obligado a que los habitantes busquen otras opciones para poder movilizarse. Algunos de ellos abordan vehículos particulares y taxis colectivos que cobran Q10 o Q15 para poder llegar hacia la calzada Roosevelt, El Obelisco u otros sectores.
El funcionario municipal señaló que el alcalde de Mixco, Neto Bran, indicó que no se permitirá que quienes prestan este servicio ante la complicada situación que se vive estén cobrando en exceso. Según sus palabras, sería hacer "leña del árbol caído", por lo que la Policía Municipal de Tránsito hará los monitoreos respectivos para evitar ese tipo de abusos.
Buscan aumentar precio de pasaje
Los transportistas buscan que se apruebe un reajuste a la tarifa del pasaje en el sector debido al aumento del precio de los combustibles. En algunos expendios del país se cotiza en hasta 42 quetzales el galón de diésel y han argumentado que esto impacta directamente en sus finanzas.
La semana pasada, la municipalidad mixqueña había anunciado que se incrementaría en Q1 el valor que deberían pagar los usuarios de este servicio de buses que sale desde Mixco hacia la calzada Roosevelt, El Trébol y otros puntos. Se indicó que sería una medida temporal que se mantendría mientras se estabilizaban los valores de los combustibles.
Sin embargo, durante el fin de semana se confirmó de parte de las autoridades de esa comuna que se dio marcha atrás a la referida disposición, manteniendo el precio del pasaje como hasta ahora. Esto generó inconformidad en los trabajadores de unidades de transporte.
En ese sentido, tomaron esta medida de hecho de suspender los recorridos, lo cual afecta a cientos de personas que buscan llegar a sus puntos de trabajo y estudio.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7