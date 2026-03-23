 Pilotos de buses de Mixco suspenden labores
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Pilotos de buses de Mixco suspenden labores

Los trabajadores de las unidades Express Mixco buscan que se apruebe un reajuste a la tarifa del pasaje en el sector ante el aumento del precio de los combustibles.

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Foto: PMT Mixco
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Serias complicaciones para trasladarse a sus labores cotidianas enfrentan este lunes, 23 de marzo, los habitantes del municipio de Mixco, Guatemala, tomando en cuenta que los pilotos de las unidades Express suspendieron las labores por tiempo indefinido.

Los transportistas buscan que se apruebe un reajuste a la tarifa del pasaje en el sector debido al aumento del precio de los combustibles. La semana pasada, la municipalidad mixqueña había anunciado que estaría subiendo Q1 el valor que deberían pagar los usuarios de este servicio. Se indicó que sería una medida temporal, mientras se estabilizaban los valores de los combustibles.

En tanto, durante el fin de semana se confirmó de parte de las autoridades de esa comuna que se dio marcha atrás a la referida disposición, lo que generó inconformidad en los trabajadores de unidades de transporte.

En ese sentido, hoy tomaron esta medida de hecho que afecta a cientos de personas que buscan llegar a sus puntos de trabajo y estudio.

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