 Mixco: Aumento a la tarifa del transporte queda sin efecto
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Mixco: Aumento a la tarifa del transporte queda sin efecto

El alcalde del municipio de Mixco, Neto Bran, confirmó que "queda sin efecto" un aumento al pasaje en su municipio.

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El alza que quedó suspendida aplicaba al transporte de Mixco., Archivo.
El alza que quedó suspendida aplicaba al transporte de Mixco. / FOTO: Archivo.

El alcalde municipal de Mixco, Neto Bran, confirmó la mañana de este sábado, 21 de marzo de 2026, que "queda sin efecto el aumento de la tarifa del transporte público que había autorizado". El jefe edil indicó que la anulación de la medida se efectuó a partir de este día.

El pasado viernes, 20 de marzo de 2026, La Municipalidad de Mixco había presentado una tabla de incremento al pasaje, que variaría según el costo del diésel. El documento afirmaba que el alza entraba en vigencia este sábado 21 de marzo, pero le mismo quedó sin efecto hoy.

Según las tarifas emitida el viernes por la comuna de Mixco, el precio del pasaje iría de la mano con el costo del diesel en los principales expendios del país. En el tarifario se destacaba que si el combustible antes indicado costaba entre Q28 y Q40 por galón, el pasaje costaría Q6.00.

Asimismo, la entidad municipal había indicado que si el costo por galón del carburante era de Q40 a Q45, el pasaje tendría un precio de Q7. Cabe destacar que actualmente el precio del pasaje para los usuarios del servicio TrasExpress de Mixco es de Q5 por persona.

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Marcha atrás al alza del transporte en Mixco

El alcalde Neto Bran había justificado que el aumento estaría vigente mientras se normalizaran los precios del diésel, "afectados por un alza constante en los precios internacionales, debido al conflicto bélico en el Medio Oriente". 

En un video, Bran pidió a los transportistas no ejecutar el alza este sábado, asegurando que no iban a permitir tal medida. Agregó que el transporte no era un negocio de la Municipalidad, justificando que el mismo no es operado por la comuna.

"Quiero advertir a todo el transporte público, a parte de los Express, que tampoco tienen autorización de subir el pasaje", expresó Bran al referirse a las rutas alimentadoras y otros tipos de servicio de pasajeros.

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