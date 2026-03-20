 Misión de UE llama a garantizar toma de posesión de magistrados de la CC
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Misión de UE llama a garantizar toma de posesión de magistrados de la CC

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea también se pronunció por la designación de los magistrados del TSE y el proceso de elección de fiscal general.

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La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea (UE) hizo un llamado este viernes 20 de marzo a garantizar la toma de posesión de los magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), además valoró positivamente la renovación de la alta corte, dentro de los plazos establecidos.

La Misión destacó la decisión del Congreso de la República por avanzar con el proceso de juramentación de la magistratura 2026-2031.

"Asimismo, celebra el nombramiento de una mayoría de magistradas y, por primera vez, de una magistrada indígena. Esto es un hito en la conformación del máximo órgano de control constitucional, y contribuye a reflejar una mayor inclusión en las altas instituciones del Estado. La Misión confía en que las nuevas autoridades ejercerán sus funciones con independencia y vocación de servicio público.", indicó la Misión a través de un comunicado. 

Sin embargo, la Misión ve con suma preocupación, las recientes maniobras para impedir la juramentación de la magistrada electa Astrid Lemus a través del abuso de los recursos legales disponibles.

"La Misión recuerda que el derecho a recurrir debe tener como finalidad afianzar la legalidad y el normal funcionamiento institucional, para reforzar la confianza ciudadana. En este sentido, hace un llamado a las autoridades correspondientes para que garanticen la toma de posesión de todos los magistrados nombrados.", indicó.

Magistrados TSE

La Misión además se congratula por la designación realizada por el Congreso de la República de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Esta decisión, fruto de un consenso político, es crucial para la plena operatividad del órgano electoral de cara a los comicios de 2027 y refuerza la institucionalidad democrática."

La Unión Europea anunció que continuará dialogando con el TSE para el seguimiento de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2023.

Respecto al proceso de nominación de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la Misión reiteró la responsabilidad de la comisión de postulación de asegurar una nómina final integrada por perfiles de honorabilidad, independencia y solvencia profesional.

La Misión recordó el papel fundamental de los decanos de las facultades de Derecho en la Comisión, a quienes anima a ejercer su mandato con la independencia y el rigor que la sociedad espera del prestigio del sector universitario.

"Las nuevas autoridades tienen un papel decisivo en consolidar el Estado de derecho en Guatemala. En particular, el desempeño independiente e imparcial de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad será fundamental para la protección del orden constitucional. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral tendrá la responsabilidad de garantizar procesos electorales transparentes, creíbles y técnicamente sólidos.", indicó.

La OEA pide criterios objetivos en la elección del fiscal general de Guatemala

El pronunciamiento surge tras la promoción de un recurso de amparo que pretende excluir a aspirantes que han desempeñado funciones en la administración de justicia como jueces o magistrados.

Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*

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