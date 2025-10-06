 Mujer enterrada tras ser impactada por un rayo
Viral

Mujer sobrevive al impacto de un rayo y su familia la entierra hasta el cuello en ritual (VIDEO)

La mujer alcanzada por un rayo mientras lavaba ropa en el patio de su vivienda.

Compartir:
Imagen con fines ilustrativos. , Captura de pantalla video X.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra la escena de una joven enterrada hasta el cuello en el patio de su casa en Lorica, Córdoba, Colombia, tras haber sido alcanzada por un rayo mientras lavaba ropa en el exterior de su vivienda. La mujer, identificada por medios locales como Arlidis Ozuna Rubio, de 22 años, fue atendida inicialmente en la clínica Camu Santa Teresita, donde recibió asistencia médica y fue dada de alta, según los reportes difundidos.

Las imágenes, compartidas por usuarios de distintas plataformas, registran el momento en que la familia de la joven excava un hoyo y la coloca con la cabeza fuera de la tierra. Según los allegados, la decisión obedeció a una creencia ancestral: sostienen que el contacto con la tierra ayuda a "drenar" la energía que, según el mito popular, quedó cargada en el cuerpo de la persona tras la caída del rayo. La práctica, de acuerdo con quienes la llevaron a cabo, se realizó por aproximadamente cuatro horas.

Usuarios reaccionan al video 

El caso despertó reacciones diversas en las redes. Mientras algunos internautas avalaron el ritual y afirmaron que la tierra —preferiblemente húmeda, añadieron— facilita la "descarga", otros usuarios manifestaron incredulidad y preocupación por la seguridad de la joven. El video ha generado debate sobre la convivencia entre creencias tradicionales y la atención sanitaria moderna.

Fuentes clínicas confirmaron que Arlidis recibió atención y fue dada de alta, pero permanecen sin aclarar detalles sobre su estado posterior al ritual ni si hubo seguimiento médico domiciliario. Ante la difusión de escenas que muestran prácticas no convencionales, especialistas en salud pública suelen advertir que lo prioritario tras la exposición a una descarga eléctrica o a un rayo es la atención médica profesional y la evaluación de posibles lesiones internas, alteraciones neurológicas o auditivas que no siempre son evidentes de inmediato.

VIDEO. Perro muere tras ser embestido por un motorista en zona 18

Un motorista circulaba a alta velocidad, atropelló a un perro y cayó al asfalto tras perder el control, relatan testigos.

 Mientras en redes se multiplican las opiniones y videos relacionados, familiares y vecinos defienden la intención de ayudar; médicos y organizaciones de salud, por su parte, insisten en la importancia de consultar a profesionales y evitar prácticas que puedan agravar una lesión. Las autoridades locales no han reportado hasta el momento investigaciones formales relacionadas con el caso.

En Portada

Derrumbe en ruta a El Salvador: Confirman una persona soterradat
Nacionales

Derrumbe en ruta a El Salvador: Confirman una persona soterrada

10:00 AM, Oct 06
Estos son los convocados de Guatemala para enfrentar a Surinam y El Salvador t
Deportes

Estos son los convocados de Guatemala para enfrentar a Surinam y El Salvador

11:08 AM, Oct 06
Caravana de buses recorre Mixco y la capital como medida de protestat
Nacionales

Caravana de buses recorre Mixco y la capital como medida de protesta

11:41 AM, Oct 06
Hallan en Egipto estatua milenaria con curiosa inscripción Messit
Deportes

Hallan en Egipto estatua milenaria con curiosa inscripción "Messi"

09:10 AM, Oct 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidosredes sociales#liganacionalEE.UU.Liga NacionalReal MadridSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos