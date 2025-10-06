Mujer enterrada tras ser impactada por un rayo

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra la escena de una joven enterrada hasta el cuello en el patio de su casa en Lorica, Córdoba, Colombia, tras haber sido alcanzada por un rayo mientras lavaba ropa en el exterior de su vivienda. La mujer, identificada por medios locales como Arlidis Ozuna Rubio, de 22 años, fue atendida inicialmente en la clínica Camu Santa Teresita, donde recibió asistencia médica y fue dada de alta, según los reportes difundidos.
Las imágenes, compartidas por usuarios de distintas plataformas, registran el momento en que la familia de la joven excava un hoyo y la coloca con la cabeza fuera de la tierra. Según los allegados, la decisión obedeció a una creencia ancestral: sostienen que el contacto con la tierra ayuda a "drenar" la energía que, según el mito popular, quedó cargada en el cuerpo de la persona tras la caída del rayo. La práctica, de acuerdo con quienes la llevaron a cabo, se realizó por aproximadamente cuatro horas.
Usuarios reaccionan al video
El caso despertó reacciones diversas en las redes. Mientras algunos internautas avalaron el ritual y afirmaron que la tierra —preferiblemente húmeda, añadieron— facilita la "descarga", otros usuarios manifestaron incredulidad y preocupación por la seguridad de la joven. El video ha generado debate sobre la convivencia entre creencias tradicionales y la atención sanitaria moderna.
Fuentes clínicas confirmaron que Arlidis recibió atención y fue dada de alta, pero permanecen sin aclarar detalles sobre su estado posterior al ritual ni si hubo seguimiento médico domiciliario. Ante la difusión de escenas que muestran prácticas no convencionales, especialistas en salud pública suelen advertir que lo prioritario tras la exposición a una descarga eléctrica o a un rayo es la atención médica profesional y la evaluación de posibles lesiones internas, alteraciones neurológicas o auditivas que no siempre son evidentes de inmediato.
Mientras en redes se multiplican las opiniones y videos relacionados, familiares y vecinos defienden la intención de ayudar; médicos y organizaciones de salud, por su parte, insisten en la importancia de consultar a profesionales y evitar prácticas que puedan agravar una lesión. Las autoridades locales no han reportado hasta el momento investigaciones formales relacionadas con el caso.